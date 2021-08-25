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Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично
Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично - РИА Новости, 25.08.2021
Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим коллегой из США - главой НАСА Биллом Нельсоном. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:17
2021-08-25T11:17
2021-08-25T11:17
дмитрий рогозин
космос - риа наука
россия
билл нельсон
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим коллегой из США - главой НАСА Биллом Нельсоном."Мы с нетерпением ждем приезда главы НАСА сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит", - написал Рогозин в Twitter, комментируя сообщение РИА Новости.Ранее Нельсон заявил РИА Новости, что приедет в Россию, как только позволит ситуация с коронавирусом, рассчитывает на встречу с Рогозиным.
https://ria.ru/20210825/stantsiya-1747138017.html
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, россия, билл нельсон
Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично
Глава "Роскосмоса" Рогозин рассчитывает на приезд главы НАСА Нельсона в Россию до конца этого года