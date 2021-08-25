https://ria.ru/20210825/rogozin-1747156563.html

Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично

Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично - РИА Новости, 25.08.2021

Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим коллегой из США - главой НАСА Биллом Нельсоном. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:17

2021-08-25T11:17

2021-08-25T11:17

дмитрий рогозин

космос - риа наука

россия

билл нельсон

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим коллегой из США - главой НАСА Биллом Нельсоном."Мы с нетерпением ждем приезда главы НАСА сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит", - написал Рогозин в Twitter, комментируя сообщение РИА Новости.Ранее Нельсон заявил РИА Новости, что приедет в Россию, как только позволит ситуация с коронавирусом, рассчитывает на встречу с Рогозиным.

https://ria.ru/20210825/stantsiya-1747138017.html

россия

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2021

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дмитрий рогозин, космос - риа наука, россия, билл нельсон