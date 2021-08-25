"Ростех" создал робота для тушения пожаров на промышленных объектах
"Ростех" создал робота весом 18 килограммов для тушения пожаров на промышленных объектах
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастник Петербургского международного экономического форума - 2021
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал роботизированный комплекс для тушения пожаров на промышленных объектах, в частности, на кораблях и буровых платформах, говорится в сообщении госкорпорации.
"Комплекс состоит из стационарного пожарного робота, телевизионной взрывозащищенной камеры и блока питания. Общий вес устройства – 18 кг. При обнаружении пламени комплекс передает координаты очага горения в систему управления, которая автоматически наводит на огонь лафетный ствол (водомет). При этом автоматически ведется журнал происшествий, а все видео с камеры сохраняются в архив", - рассказали в "Ростехе".
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Разработкой и производством комплексов занимается предприятие концерна "Вега" (головное предприятие "Росэлектроники") – завод "Энергия". Робот был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", рассказали в госкорпорации.
"Пожар на промышленном объекте всегда сопряжен с высоким уровнем риска. Для предотвращения техногенных аварий требуются максимально надежные и эффективные решения. Разработанный нами роботизированный пожарный комплекс позволяет в автоматизированном режиме обнаруживать, распознавать и реагировать на нештатную ситуацию на ранней стадии", – отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании "Росэлектроники") Сергей Сахненко.
В "Ростехе" добавили, что при интеграции в существующую систему безопасности пожарный комплекс может также выполнять охранные функции: он способен обнаруживать нарушителей и препятствовать их проникновению на объект с помощью струи воды.