https://ria.ru/20210825/robot-1747170230.html

"Ростех" создал робота для тушения пожаров на промышленных объектах

"Ростех" создал робота для тушения пожаров на промышленных объектах - РИА Новости, 25.08.2021

"Ростех" создал робота для тушения пожаров на промышленных объектах

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал роботизированный комплекс для тушения пожаров на промышленных объектах, в частности, на кораблях и... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:28

2021-08-25T12:28

2021-08-25T12:28

безопасность

технологии

ростех

объединенная приборостроительная корпорация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735298384_0:2:3116:1754_1920x0_80_0_0_dd6b59af54f93dac35ea98b6d23aed29.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал роботизированный комплекс для тушения пожаров на промышленных объектах, в частности, на кораблях и буровых платформах, говорится в сообщении госкорпорации."Комплекс состоит из стационарного пожарного робота, телевизионной взрывозащищенной камеры и блока питания. Общий вес устройства – 18 кг. При обнаружении пламени комплекс передает координаты очага горения в систему управления, которая автоматически наводит на огонь лафетный ствол (водомет). При этом автоматически ведется журнал происшествий, а все видео с камеры сохраняются в архив", - рассказали в "Ростехе".Разработкой и производством комплексов занимается предприятие концерна "Вега" (головное предприятие "Росэлектроники") – завод "Энергия". Робот был продемонстрирован на международном военно-техническом форуме "Армия-2021", рассказали в госкорпорации."Пожар на промышленном объекте всегда сопряжен с высоким уровнем риска. Для предотвращения техногенных аварий требуются максимально надежные и эффективные решения. Разработанный нами роботизированный пожарный комплекс позволяет в автоматизированном режиме обнаруживать, распознавать и реагировать на нештатную ситуацию на ранней стадии", – отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании "Росэлектроники") Сергей Сахненко.В "Ростехе" добавили, что при интеграции в существующую систему безопасности пожарный комплекс может также выполнять охранные функции: он способен обнаруживать нарушителей и препятствовать их проникновению на объект с помощью струи воды.

https://ria.ru/20210824/robot-1747049080.html

https://ria.ru/20210814/robot-1745718084.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, ростех, объединенная приборостроительная корпорация