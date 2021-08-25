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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/remeyk-1747231626.html
СМИ узнали, что Warner Bros. разрабатывает ремейк "Иствикских ведьм"
СМИ узнали, что Warner Bros. разрабатывает ремейк "Иствикских ведьм" - РИА Новости, 25.08.2021
СМИ узнали, что Warner Bros. разрабатывает ремейк "Иствикских ведьм"
Кинокомпания Warner Bros. подписала контракт со шведским кинорежиссером Ниньей Тюберг ("Удовольствие"), чтобы она сняла ремейк комедии Джорджа Миллера 1987 года РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:28
2021-08-25T18:28
культура
новости культуры
кино и сериалы
шер
сша
джек николсон
сьюзан сарандон
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. подписала контракт со шведским кинорежиссером Ниньей Тюберг ("Удовольствие"), чтобы она сняла ремейк комедии Джорджа Миллера 1987 года "Иствикские ведьмы", сообщает Screen Daily. По информации издания, съемки картины пройдут в США. Дату объявят позднее. Сейчас Тюберг собирается писать сценарий. Адаптацией романа Джона Апдайка для оригинального фильма Миллера занимался Майкл Кристофер.Продюсируют ленту Дуглас Уик и Люси Фишер, которые ранее работали над "Великим Гэтсби", "Стюартом Литтлом 2" и трилогией "Дивергент". В фильме Миллера события разворачиваются вокруг трех одиноких женщинах, проживающих в небольшом городке Иствике. Однако их судьбы неожиданно меняются, когда в старинный особняк переезжает загадочный и богатый мужчина. Главные роли в картине 1987 года исполнили Джек Николсон, Шер, Сьюзан Сарандон и Мишель Пфайффер. Кто сейчас появится на экране, пока неизвестно.
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новости культуры, кино и сериалы, шер, сша, джек николсон, сьюзан сарандон, мишель пфайффер
18:28 25.08.2021
 

СМИ узнали, что Warner Bros. разрабатывает ремейк "Иствикских ведьм"

© AP PhotoАмериканский актер Джек Николсон и "Иствикские ведьмы". 1987 год
Американский актер Джек Николсон и Иствикские ведьмы. 1987 год - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. подписала контракт со шведским кинорежиссером Ниньей Тюберг ("Удовольствие"), чтобы она сняла ремейк комедии Джорджа Миллера 1987 года "Иствикские ведьмы", сообщает Screen Daily.
По информации издания, съемки картины пройдут в США. Дату объявят позднее. Сейчас Тюберг собирается писать сценарий. Адаптацией романа Джона Апдайка для оригинального фильма Миллера занимался Майкл Кристофер.
Продюсируют ленту Дуглас Уик и Люси Фишер, которые ранее работали над "Великим Гэтсби", "Стюартом Литтлом 2" и трилогией "Дивергент".
В фильме Миллера события разворачиваются вокруг трех одиноких женщинах, проживающих в небольшом городке Иствике. Однако их судьбы неожиданно меняются, когда в старинный особняк переезжает загадочный и богатый мужчина.
Главные роли в картине 1987 года исполнили Джек Николсон, Шер, Сьюзан Сарандон и Мишель Пфайффер. Кто сейчас появится на экране, пока неизвестно.
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КультураНовости культурыКино и сериалыШерСШАДжек НиколсонСьюзан СарандонМишель Пфайффер
 
 
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