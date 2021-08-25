https://ria.ru/20210825/reklama-1747153219.html

В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях

В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях - РИА Новости, 25.08.2021

В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях

Звуковую рекламу в РФ теперь запрещено размещать на зданиях, сооружениях и жилых домах, - соответствующий закон вступает в силу в среду. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:59

2021-08-25T10:59

2021-08-25T10:59

общество

владимир путин

реклама

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Звуковую рекламу в РФ теперь запрещено размещать на зданиях, сооружениях и жилых домах, - соответствующий закон вступает в силу в среду.Президент России Владимир Путин подписал закон в конце мая. Он вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, т.е. 25 августа.Документ запрещает рекламу с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.

https://ria.ru/20210610/reklama-1736465587.html

https://ria.ru/20210309/fastfud-1600408418.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, реклама, россия