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В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях
В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях - РИА Новости, 25.08.2021
В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях
Звуковую рекламу в РФ теперь запрещено размещать на зданиях, сооружениях и жилых домах, - соответствующий закон вступает в силу в среду. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:59
2021-08-25T10:59
2021-08-25T10:59
общество
владимир путин
реклама
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Звуковую рекламу в РФ теперь запрещено размещать на зданиях, сооружениях и жилых домах, - соответствующий закон вступает в силу в среду.Президент России Владимир Путин подписал закон в конце мая. Он вступает в силу через 90 дней после официального опубликования, т.е. 25 августа.Документ запрещает рекламу с использованием звукового оборудования, монтированного и расположенного на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий, строений, сооружений, в том числе на жилых домах.Инициатором принятия закона выступила дума Астраханской области. Разработчики указывали, что из-за отсутствия регламентации звуковая реклама становится навязчивой, создавая социальную напряженность. Жители домов, расположенных рядом с торговыми площадками, вынуждены слушать одну и ту же рекламу непрерывно.
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общество, владимир путин, реклама, россия
В России запретили размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях
В России вступил в силу закон, запрещающий размещать звуковую рекламу на зданиях и сооружениях