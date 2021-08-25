https://ria.ru/20210825/reestr-1747228762.html

Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов

Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов - РИА Новости, 25.08.2021

Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что Минпросвещению следует инициировать создание реестра рекомендуемых для детей... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:13

2021-08-25T17:13

2021-08-25T17:13

общество

анна кузнецова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4ce5cb2cc803b46c25190425ef9008.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что Минпросвещению следует инициировать создание реестра рекомендуемых для детей информационных ресурсов."Сегодня вами поручено министерству просвещения РФ организовать работу по развитию позитивного и созидательного контента. …Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения, как компетентного уполномоченного органа, рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования", - сказала Кузнецова на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования, обращаясь к Путину.По словам Кузнецовой, в цифровой сети много полезной информации, но найти ее сложно.

https://ria.ru/20210825/putin-1747214902.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, анна кузнецова, россия