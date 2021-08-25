https://ria.ru/20210825/reestr-1747228762.html
Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов
Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов - РИА Новости, 25.08.2021
Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что Минпросвещению следует инициировать создание реестра рекомендуемых для детей... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:13
2021-08-25T17:13
2021-08-25T17:13
общество
анна кузнецова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b4ce5cb2cc803b46c25190425ef9008.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что Минпросвещению следует инициировать создание реестра рекомендуемых для детей информационных ресурсов."Сегодня вами поручено министерству просвещения РФ организовать работу по развитию позитивного и созидательного контента. …Важным, мне кажется, было бы создание реестра или иной маркировки со стороны Минпросвещения, как компетентного уполномоченного органа, рекомендуемых информационных ресурсов, которыми могли бы пользоваться родители, чтобы предложить своим детям для использования", - сказала Кузнецова на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования, обращаясь к Путину.По словам Кузнецовой, в цифровой сети много полезной информации, но найти ее сложно.
https://ria.ru/20210825/putin-1747214902.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742871902_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7e34fde3633d261194a3c0444fedbd49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна кузнецова, россия
Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информресурсов
Омбудсмен Кузнецова призвала создать реестр рекомендуемых для детей информационных ресурсов