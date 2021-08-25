Чернышенко призвал ускорить проведение научных разработок
Вице-премьер Чернышенко призвал кратно ускорить проведение научных разработок в России
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости. Сроки проведения научных разработок в России необходимо кратно сокращать с помощью современных цифровых и вычислительных технологий, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Возможности современных вычислительных мощностей и математических методов, безусловно, позволят вам, исследователям, моделировать эксперименты с сокращением издержек, увеличением скорости. Это то, что нужно нам сейчас. Нам надо кратно увеличивать скорость разработки", - сказал вице-премьер в ходе пленарного заседания форума "Технопром" в Новосибирске.
Как пояснил вице-премьер, при общении с учеными и разработчиками он часто сталкивается с тем, что результаты разработок ожидаются "в 2025, в 2026 году". По его словам, это долго в сравнении со странами-конкурентами. Вице-премьер добавил, что в целом есть много примеров ускорения работ.
Чернышенко отметил важность создания цифровых двойников для научных установок и экспериментов - это зачастую позволяет выполнять работы, которые были бы невозможны технически на реальных установках.
Международный форум технологического развития "Технопром-2021" открылся в Новосибирске в среду, его работа в смешанном формате продлится до 27 августа. Выступая на церемонии открытия, Чернышенко отметил, что "Технопром", который посвящен теме "Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы", является главным событием Года науки и технологий.