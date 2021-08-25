https://ria.ru/20210825/razgovor-1747264378.html

Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021

Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил Афганистан с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, подчеркнута важность поддержания в стране мира и налаживания... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:58

2021-08-25T20:58

2021-08-25T21:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

пакистан

афганистан

владимир путин

имран хан

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил Афганистан с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, подчеркнута важность поддержания в стране мира и налаживания межафганского диалога, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом. При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения", - говорится в сообщении."Условлено о координации подходов по афганской проблематике – как в двустороннем, так и в многосторонних форматах", - говорится в сообщении."Отмечена целесообразность использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в деле обеспечения региональной стабильности, а также борьбы с терроризмом и наркоугрозой", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе разговора были затронуты темы двусторонней повестки дня, в том числе развитие торгово-экономических связей и реализация совместных проектов в энергетической и гуманитарной областях."Российско-пакистанские контакты на различных уровнях будут активизированы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html

пакистан

афганистан

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в мире, пакистан, афганистан, владимир путин, имран хан, россия