https://ria.ru/20210825/rakety-1747220932.html

В ФСВТС заявили, что не получали предложений от Белоруссии о закупке С-400

В ФСВТС заявили, что не получали предложений от Белоруссии о закупке С-400 - РИА Новости, 25.08.2021

В ФСВТС заявили, что не получали предложений от Белоруссии о закупке С-400

Вопрос поставок С-400 Белоруссии пока не перешёл в практическую плоскость, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:39

2021-08-25T16:39

2021-08-25T17:25

безопасность

белоруссия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

с-400 «триумф»

дмитрий шугаев

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Вопрос поставок С-400 Белоруссии пока не перешёл в практическую плоскость, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."В случае поступления от Белоруссии в установленном порядке обращения вопрос по закупке систем С-400 или на "Панцири С1" будет проработан в короткие сроки. Прямой заявки пока не было", - сказал он.

https://ria.ru/20210824/irak-1747056484.html

белоруссия

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2021

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безопасность, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», дмитрий шугаев, форум "армия — 2021"