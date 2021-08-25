https://ria.ru/20210825/rakety-1747220932.html
В ФСВТС заявили, что не получали предложений от Белоруссии о закупке С-400
В ФСВТС заявили, что не получали предложений от Белоруссии о закупке С-400 - РИА Новости, 25.08.2021
В ФСВТС заявили, что не получали предложений от Белоруссии о закупке С-400
Вопрос поставок С-400 Белоруссии пока не перешёл в практическую плоскость, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:39
2021-08-25T16:39
2021-08-25T17:25
безопасность
белоруссия
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
с-400 «триумф»
дмитрий шугаев
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Вопрос поставок С-400 Белоруссии пока не перешёл в практическую плоскость, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."В случае поступления от Белоруссии в установленном порядке обращения вопрос по закупке систем С-400 или на "Панцири С1" будет проработан в короткие сроки. Прямой заявки пока не было", - сказал он.
https://ria.ru/20210824/irak-1747056484.html
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безопасность, белоруссия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), с-400 «триумф», дмитрий шугаев, форум "армия — 2021"
16:39 25.08.2021 (обновлено: 17:25 25.08.2021)
В ФСВТС заявили, что не получали предложений от Белоруссии о закупке С-400
Глава ФСВТС Шугаев: предложений от Белоруссии о поставках С-400 не поступало