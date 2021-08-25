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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210825/raketa-1747124999.html
Назван срок окончания эскизного проекта "Ангара-А5В"
Назван срок окончания эскизного проекта "Ангара-А5В" - РИА Новости, 25.08.2021
Назван срок окончания эскизного проекта "Ангара-А5В"
Эскизный проект ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью намечается закончить в этом году, рассказал РИА Новости генеральный конструктор... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:05
2021-08-25T02:21
хочу стать космонавтом
гкнпц имени м. в. хруничева
ангара (ракета)
восточный
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Эскизный проект ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью намечается закончить в этом году, рассказал РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов.Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026-2027 годах. На разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса "Амур" второго этапа с ракетой "Ангара-А5В" в 2020-2021 годах выделены 455 миллионов рублей.Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой и второй ступенях используются кислородно-керосиновые двигатели РД-191М, на третьей ступени – два кислородно-водородных двигателя РД-0150."Ангара-А5В" сможет выводить до 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонны - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров)."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета), восточный, россия, форум "армия — 2021"
02:05 25.08.2021 (обновлено: 02:21 25.08.2021)
 
Назван срок окончания эскизного проекта "Ангара-А5В"

Центр Хруничева планирует завершить эскизный проект "водородной" ракеты "Ангара" в 2021 году

© Фото : Роскосмос/Ekaterina SmolaПуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя тяжелого класса Ангара-А5 с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : Роскосмос/Ekaterina Smola
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Эскизный проект ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью намечается закончить в этом году, рассказал РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов.
"Там сейчас эскизный проект. В этом году планируем его закончить", - сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".
Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026-2027 годах. На разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса "Амур" второго этапа с ракетой "Ангара-А5В" в 2020-2021 годах выделены 455 миллионов рублей.
Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой и второй ступенях используются кислородно-керосиновые двигатели РД-191М, на третьей ступени – два кислородно-водородных двигателя РД-0150.
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
01:04Хочу стать космонавтом
Назван срок запуска первой "Анагры" с "водородным" разгонным блоком
"Ангара-А5В" сможет выводить до 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонны - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров).
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
 
Хочу стать космонавтомГКНПЦ имени М. В. ХруничеваАнгара (ракета)восточныйРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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