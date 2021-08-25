https://ria.ru/20210825/raketa-1747124999.html

Назван срок окончания эскизного проекта "Ангара-А5В"

Назван срок окончания эскизного проекта "Ангара-А5В" - РИА Новости, 25.08.2021

Назван срок окончания эскизного проекта "Ангара-А5В"

Эскизный проект ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью намечается закончить в этом году, рассказал РИА Новости генеральный конструктор... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T02:05

2021-08-25T02:05

2021-08-25T02:21

хочу стать космонавтом

гкнпц имени м. в. хруничева

ангара (ракета)

восточный

россия

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 25 авг - РИА Новости. Эскизный проект ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью намечается закончить в этом году, рассказал РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро "Салют" (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов.Ранее сообщалось, что первый пуск "Ангары-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026-2027 годах. На разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса "Амур" второго этапа с ракетой "Ангара-А5В" в 2020-2021 годах выделены 455 миллионов рублей.Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой и второй ступенях используются кислородно-керосиновые двигатели РД-191М, на третьей ступени – два кислородно-водородных двигателя РД-0150."Ангара-А5В" сможет выводить до 38 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту и 7,5 тонны - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой около 36 тысяч километров)."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

https://ria.ru/20210825/angara-1747123377.html

восточный

россия

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гкнпц имени м. в. хруничева, ангара (ракета), восточный, россия, форум "армия — 2021"