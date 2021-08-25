https://ria.ru/20210825/putin-1747214902.html

Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением

Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением - РИА Новости, 25.08.2021

Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением

Необходимо дать детям фундаментальные знания в школах, а также научить применять их в жизни, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:07

2021-08-25T16:07

2021-08-25T16:10

общество

владимир путин

россия

сн_образование

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг — РИА Новости. Необходимо дать детям фундаментальные знания в школах, а также научить применять их в жизни, считает президент РФ Владимир Путин."Важнейшая ключевая тема — это качество образования, наша цель обеспечить его высокий уровень во всех школах. Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там "десятки", "пятерки" и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное — дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией", — сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.Президент подчеркнул, что необходимо помочь тем детям, которые испытывают трудности с обучением: это могут быть проблемы психологического характера, большой учебной нагрузки, сложной жизненной ситуации в семье.

https://ria.ru/20210705/obrazovanie-1740018932.html

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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор