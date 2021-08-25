https://ria.ru/20210825/putin-1747214902.html
Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением
Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением - РИА Новости, 25.08.2021
Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением
Необходимо дать детям фундаментальные знания в школах, а также научить применять их в жизни, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:07
2021-08-25T16:07
2021-08-25T16:10
общество
владимир путин
россия
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746748943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96c1621a1b29eaf59a182ce362762e09.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг — РИА Новости. Необходимо дать детям фундаментальные знания в школах, а также научить применять их в жизни, считает президент РФ Владимир Путин."Важнейшая ключевая тема — это качество образования, наша цель обеспечить его высокий уровень во всех школах. Не только потому, что мы стремимся войти в число каких-то ведущих стран мира по качеству общего образования, какие-то там "десятки", "пятерки" и так далее. Дело совершенно не в этом. Главное — дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни, создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией", — сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.Президент подчеркнул, что необходимо помочь тем детям, которые испытывают трудности с обучением: это могут быть проблемы психологического характера, большой учебной нагрузки, сложной жизненной ситуации в семье.
https://ria.ru/20210705/obrazovanie-1740018932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746751873_0:0:2912:2184_1920x0_80_0_0_b27b7ccd568f5684f03e6f673688df30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
16:07 25.08.2021 (обновлено: 16:10 25.08.2021)
Путин призвал помогать детям, которые испытывают трудности с обучением
Президент Путин: необходимо дать детям фундаментальные знания в школе и научить применять их в жизни