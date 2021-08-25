https://ria.ru/20210825/putin-1747204524.html
Путин поддержал включение парков "Россия — моя история" в нацпроект
Путин поддержал включение парков "Россия — моя история" в нацпроект - РИА Новости, 25.08.2021
Путин поддержал включение парков "Россия — моя история" в нацпроект
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею включения мультимедийных исторических парков "Россия — моя история" в национальный проект "Образование". РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:20
2021-08-25T15:20
2021-08-25T15:23
общество
владимир путин
сергей кравцов
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею включения мультимедийных исторических парков "Россия — моя история" в национальный проект "Образование".В ходе встречи президента с представителями общественности главе государства было предложено рассмотреть возможность и дать поручение правительству включить парки в нацпроект "Образование", чтобы обеспечить их развитие."Идея очень правильная, целиком и полностью поддерживаю, и, конечно, в нацпроекте "Образование" это должно присутствовать, ...это реалии нашего дня, это очень полезная вещь, и я здесь не вижу никаких сложностей для того, чтобы реализовать ваше предложение", - заявил Путин.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что ведомство тесно сотрудничает с парками "Россия — моя история", в том числе по профориентации."Мы это предложение поддерживаем и вместе с правительством проработаем", - отметил Кравцов.
https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747075834.html
https://sn.ria.ru/20210430/obrazovanie-1730678655.html
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общество, владимир путин, сергей кравцов, россия
15:20 25.08.2021 (обновлено: 15:23 25.08.2021)
Путин поддержал включение парков "Россия — моя история" в нацпроект
Президент Путин поддержал идею включить парки "Россия — моя история" в нацпроект "Образование"