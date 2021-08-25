https://ria.ru/20210825/putin-1747195359.html
Путин рассмотрит возможность участия в марафоне общества "Знание"
Путин рассмотрит возможность участия в марафоне общества "Знание" - РИА Новости, 25.08.2021
Путин рассмотрит возможность участия в марафоне общества "Знание"
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность поучаствовать в просветительском марафоне общества "Знание" в Томске, который состоится с 1 по... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:41
2021-08-25T14:41
2021-08-25T15:04
общество
томск
владимир путин
томский государственный университет
владимир румянцев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность поучаствовать в просветительском марафоне общества "Знание" в Томске, который состоится с 1 по 3 сентября.Заведующий кафедрой востоковедения факультета исторических и политических наук Томского государственного университета Владимир Румянцев в ходе встречи с учителями и учениками пригласил президента принять участие в просветительском марафоне, который состоится с 1 по 3 сентября."Спасибо за приглашение, первое сентября начало школьного года, я и мои коллеги так или иначе принимаем участие в этих праздничных мероприятиях, и я посмотрю и попробую выстроить свой график таким образом, чтобы можно было реализовать ваше предложение", - ответил на приглашение президент.
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томск
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общество, томск, владимир путин, томский государственный университет, владимир румянцев
14:41 25.08.2021 (обновлено: 15:04 25.08.2021)
Путин рассмотрит возможность участия в марафоне общества "Знание"
Президент Путин пообещал рассмотреть возможность участия в марафоне общества "Знание" в Томске