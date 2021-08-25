https://ria.ru/20210825/putin-1747192818.html
Родители должны принимать участие в контроле питания в школах, заявил Путин
Родители должны принимать участие в контроле питания в школах, заявил Путин - РИА Новости, 25.08.2021
Родители должны принимать участие в контроле питания в школах, заявил Путин
Родители имеют право и должны принимать активное участие в контроле за питанием в школах, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:28
2021-08-25T14:28
2021-08-25T14:36
общество
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Родители имеют право и должны принимать активное участие в контроле за питанием в школах, считает президент России Владимир Путин."Я тоже считаю что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит: в буфете и столовой", - сказал Путин в ходе общения с учениками, учителями и студентами, отвечая ученику четвертого класса мурманской гимназии Льву Афиногенову, который поднял эту тему.Президент добавил, что это может быть обеспечено в соответствии с санитарными правилами.Путин в среду проведет заседание Госсовета по вопросам образования, но перед этим решил пообщаться с учителями, учениками и студентами.
https://ria.ru/20210413/pitanie-1728112705.html
https://ria.ru/20210514/shkola-1732258699.html
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общество, владимир путин
14:28 25.08.2021 (обновлено: 14:36 25.08.2021)
Родители должны принимать участие в контроле питания в школах, заявил Путин
Президент Путин: родители имеют право контролировать питание в школьных буфетах и столовой