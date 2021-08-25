https://ria.ru/20210825/putin-1747189795.html

Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки

Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки - РИА Новости, 25.08.2021

Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки

Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства на... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:11

2021-08-25T14:11

2021-08-25T14:11

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ДАМАСК, 25 авг - РИА Новости. Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства на торжественном приеме в посольстве РФ в САР.Ранее девочка отправила рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства."Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме... Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее", - зачитал письмо Путина ребенку заместитель начальника генерального штаба Минобороны РФ Александр Чайко.Девочка в подарок от президента России получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.Советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов отметил, что девочка в будущем может стать дипломатом. "Твое письмо дошло до президента РФ Владимира Владимировича Путина, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому, когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится", - отметил российский дипломат.Сама Иман Али рассказала, что ей очень нравится Москва, в которой она побывала недавно. Ребенок поблагодарил российскую и сирийскую армии, которые ведут борьбу с международным терроризмом на территории Сирии. "Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - (нужно) сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено", - сказала девочка.Иман Али со своей семьей проживает в городе Латакия. Она изучает русский язык в местном образовательном центре и говорит, что очень любит Россию и ее культуру.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/putin-1740453364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/putin-1742396617.html

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в мире, сирия, москва, владимир путин, россия