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Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки
Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки - РИА Новости, 25.08.2021
Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки
Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства на... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:11
2021-08-25T14:11
в мире
сирия
москва
владимир путин
россия
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ДАМАСК, 25 авг - РИА Новости. Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства на торжественном приеме в посольстве РФ в САР.Ранее девочка отправила рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства."Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме... Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее", - зачитал письмо Путина ребенку заместитель начальника генерального штаба Минобороны РФ Александр Чайко.Девочка в подарок от президента России получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.Советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов отметил, что девочка в будущем может стать дипломатом. "Твое письмо дошло до президента РФ Владимира Владимировича Путина, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому, когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится", - отметил российский дипломат.Сама Иман Али рассказала, что ей очень нравится Москва, в которой она побывала недавно. Ребенок поблагодарил российскую и сирийскую армии, которые ведут борьбу с международным терроризмом на территории Сирии. "Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - (нужно) сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено", - сказала девочка.Иман Али со своей семьей проживает в городе Латакия. Она изучает русский язык в местном образовательном центре и говорит, что очень любит Россию и ее культуру.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/putin-1740453364.html
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в мире, сирия, москва, владимир путин, россия
14:11 25.08.2021
 
Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки

Сирийская девочка Иман Али, обратившаяся к президенту Путину, получила от него подарки и письмо

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Встреча президента РФ В. Путина с представителями партии "Единая Россия".
Встреча президента РФ В. Путина с представителями партии Единая Россия. - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ДАМАСК, 25 авг - РИА Новости. Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства на торжественном приеме в посольстве РФ в САР.
Ранее девочка отправила рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства.
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Девочка в подарок от президента России получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.
Советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов отметил, что девочка в будущем может стать дипломатом. "Твое письмо дошло до президента РФ Владимира Владимировича Путина, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому, когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится", - отметил российский дипломат.
Сама Иман Али рассказала, что ей очень нравится Москва, в которой она побывала недавно. Ребенок поблагодарил российскую и сирийскую армии, которые ведут борьбу с международным терроризмом на территории Сирии. "Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - (нужно) сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено", - сказала девочка.
Иман Али со своей семьей проживает в городе Латакия. Она изучает русский язык в местном образовательном центре и говорит, что очень любит Россию и ее культуру.
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