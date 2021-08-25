Обратившаяся к Путину сирийская девочка получила от него письмо и подарки
Сирийская девочка Иман Али, обратившаяся к президенту Путину, получила от него подарки и письмо
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Встреча президента РФ В. Путина с представителями партии "Единая Россия".
ДАМАСК, 25 авг - РИА Новости. Сирийская девятилетняя девочка Иман Али, ранее обратившаяся к президенту России Владимиру Путину, получила подарки и письмо от главы российского государства на торжественном приеме в посольстве РФ в САР.
Ранее девочка отправила рисунок и небольшое письмо со словами благодарности главе российского государства.
"Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме... Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее", - зачитал письмо Путина ребенку заместитель начальника генерального штаба Минобороны РФ Александр Чайко.
Девочка в подарок от президента России получила игрушечного голубя, большого плюшевого медведя и куклу.
Советник-посланник России в Сирии Эльдар Курбанов отметил, что девочка в будущем может стать дипломатом. "Твое письмо дошло до президента РФ Владимира Владимировича Путина, он тебе ответил. Это очень серьезная дипломатическая работа, у тебя есть все задатки. Поэтому, когда ты вырастешь и захочешь сделать дипломатическую карьеру, у тебя все получится", - отметил российский дипломат.
Сама Иман Али рассказала, что ей очень нравится Москва, в которой она побывала недавно. Ребенок поблагодарил российскую и сирийскую армии, которые ведут борьбу с международным терроризмом на территории Сирии. "Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - (нужно) сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено", - сказала девочка.
Иман Али со своей семьей проживает в городе Латакия. Она изучает русский язык в местном образовательном центре и говорит, что очень любит Россию и ее культуру.