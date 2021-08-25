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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 25.08.2021
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:53
2021-08-25T12:53
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня запланирован международный телефонный разговор важный, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет", - сказал пресс-секретарь президента.Затем, как заявил Песков, глава государства пообщается с представителями общественности - учителями, учениками, студентами и их родителями, а потом проведет заседание Госсовета по вопросам образования.После этого президент продолжит заниматься международными делами. "И вечером этого же дня президент имеет ввиду продолжить телефонные международные контакты. Два разговора запланированы", - отметил Песков.
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политика, владимир путин, дмитрий песков
12:53 25.08.2021
 
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент Путин планирует провести серию международных телефонных разговоров

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня запланирован международный телефонный разговор важный, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет", - сказал пресс-секретарь президента.
Затем, как заявил Песков, глава государства пообщается с представителями общественности - учителями, учениками, студентами и их родителями, а потом проведет заседание Госсовета по вопросам образования.
После этого президент продолжит заниматься международными делами. "И вечером этого же дня президент имеет ввиду продолжить телефонные международные контакты. Два разговора запланированы", - отметил Песков.
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