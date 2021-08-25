https://ria.ru/20210825/putin-1747175864.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 25.08.2021

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:53

2021-08-25T12:53

2021-08-25T12:53

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня запланирован международный телефонный разговор важный, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет", - сказал пресс-секретарь президента.Затем, как заявил Песков, глава государства пообщается с представителями общественности - учителями, учениками, студентами и их родителями, а потом проведет заседание Госсовета по вопросам образования.После этого президент продолжит заниматься международными делами. "И вечером этого же дня президент имеет ввиду продолжить телефонные международные контакты. Два разговора запланированы", - отметил Песков.

https://ria.ru/20210824/znak-1747095525.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков