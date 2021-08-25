https://ria.ru/20210825/putin-1747175864.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 25.08.2021
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:53
2021-08-25T12:53
2021-08-25T12:53
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня запланирован международный телефонный разговор важный, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет", - сказал пресс-секретарь президента.Затем, как заявил Песков, глава государства пообщается с представителями общественности - учителями, учениками, студентами и их родителями, а потом проведет заседание Госсовета по вопросам образования.После этого президент продолжит заниматься международными делами. "И вечером этого же дня президент имеет ввиду продолжить телефонные международные контакты. Два разговора запланированы", - отметил Песков.
https://ria.ru/20210824/znak-1747095525.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент Путин планирует провести серию международных телефонных разговоров
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в среду планирует провести серию международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Сегодня запланирован международный телефонный разговор важный, мы дадим в ближайшее время сообщение на сей счет", - сказал пресс-секретарь президента.
Затем, как заявил Песков, глава государства пообщается с представителями общественности - учителями, учениками, студентами и их родителями, а потом проведет заседание Госсовета по вопросам образования.
После этого президент продолжит заниматься международными делами. "И вечером этого же дня президент имеет ввиду продолжить телефонные международные контакты. Два разговора запланированы", - отметил Песков.