14:59 25.08.2021 (обновлено: 15:01 25.08.2021)
Путин поддержал идею интернет-платформы психологической помощи школьникам
Президент Путин поддержал идею создания интернет-платформы по психологической помощи школьникам
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию интернет-платформы психологической помощи школьникам.
В среду Путин проводит встречу с представителями общественности. Так, одним из предложений стало создание интернет-платформы с участием психологов, к которым бы мог обратиться любой школьник.
"Очень интересное предложение, очень своевременное. Скорости современного мира постоянно возрастают, и, конечно, поддержка специалистов крайне востребована, причем это касается совсем маленьких детей и взрослых, но сейчас мы говорим о школе. Ваше предложение создать такую интернет-платформу мне кажется абсолютно своевременным. Обязательно, когда будем с коллегами обсуждать, попрошу соответствующие ведомства реализовать", - заявил Путин.
Глава государства отметил, что, к сожалению, Россия отстает от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб для помощи школьникам. "Это печально, потому что современный мир насыщен самой различной информацией, информационный фон сложный, особенно для детей, разобраться в этом непросто", - добавил президент.
Предложение также поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы тоже поддерживаем это предложение. Мы действительно видим, что не хватает психологов и создание такой платформы многие вопросы может помочь решить. У нас есть уже определенный опыт, расширим его. Абсолютно правильное предложение", - сказал Кравцов.