https://ria.ru/20210825/psikhologiya-1747200583.html

Путин поддержал идею интернет-платформы психологической помощи школьникам

Путин поддержал идею интернет-платформы психологической помощи школьникам - РИА Новости, 25.08.2021

Путин поддержал идею интернет-платформы психологической помощи школьникам

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию интернет-платформы психологической помощи школьникам. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:59

2021-08-25T14:59

2021-08-25T15:01

общество

технологии

интернет

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746888271_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_ab5154342aea0b4e1768b2e4607f008d.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по созданию интернет-платформы психологической помощи школьникам.В среду Путин проводит встречу с представителями общественности. Так, одним из предложений стало создание интернет-платформы с участием психологов, к которым бы мог обратиться любой школьник."Очень интересное предложение, очень своевременное. Скорости современного мира постоянно возрастают, и, конечно, поддержка специалистов крайне востребована, причем это касается совсем маленьких детей и взрослых, но сейчас мы говорим о школе. Ваше предложение создать такую интернет-платформу мне кажется абсолютно своевременным. Обязательно, когда будем с коллегами обсуждать, попрошу соответствующие ведомства реализовать", - заявил Путин.Глава государства отметил, что, к сожалению, Россия отстает от тех стран, которые самым активным образом используют возможности психологических служб для помощи школьникам. "Это печально, потому что современный мир насыщен самой различной информацией, информационный фон сложный, особенно для детей, разобраться в этом непросто", - добавил президент.Предложение также поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы тоже поддерживаем это предложение. Мы действительно видим, что не хватает психологов и создание такой платформы многие вопросы может помочь решить. У нас есть уже определенный опыт, расширим его. Абсолютно правильное предложение", - сказал Кравцов.

https://ria.ru/20210708/putin-1740440756.html

https://ria.ru/20210513/kazan-1732156030.html

https://ria.ru/20210715/psikholog-1741337759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, интернет, владимир путин, россия