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Новое общественное пространство появится у театра танца "Гжель" в Москве

Новое общественное пространство появится у театра танца "Гжель" в Москве - РИА Новости, 26.08.2021

Новое общественное пространство появится у театра танца "Гжель" в Москве

Новое общественное пространство появится около театра танца "Гжель" на северо-западе Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-25T18:31

2021-08-25T18:31

2021-08-26T18:33

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство появится около театра танца "Гжель" на северо-западе Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Новое общественное пространство появится в этом году около театра танца "Гжель" на северо-западе столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что там завершаются работы по благоустройству сквера.Театр создали к 650-летию одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов – гжели. Основа песенно-танцевальных композиций театра – народные мотивы. С помощью языка танца труппа знакомит зрителей с красотой и разнообразием народных промыслов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы