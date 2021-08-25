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Новое общественное пространство появится у театра танца "Гжель" в Москве
Новое общественное пространство появится у театра танца "Гжель" в Москве - РИА Новости, 26.08.2021
Новое общественное пространство появится у театра танца "Гжель" в Москве
Новое общественное пространство появится около театра танца "Гжель" на северо-западе Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-25T18:31
2021-08-25T18:31
2021-08-26T18:33
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новое общественное пространство появится около театра танца "Гжель" на северо-западе Москвы в 2021 году, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Новое общественное пространство появится в этом году около театра танца "Гжель" на северо-западе столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что там завершаются работы по благоустройству сквера.Театр создали к 650-летию одного из самых известных и узнаваемых исконно русских промыслов – гжели. Основа песенно-танцевальных композиций театра – народные мотивы. С помощью языка танца труппа знакомит зрителей с красотой и разнообразием народных промыслов.
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москва, городское хозяйство москвы