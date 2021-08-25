https://ria.ru/20210825/programma-1747219856.html
Почти 50 учреждений Подмосковья поучаствуют в программе "Пушкинская карта"
Почти 50 учреждений Подмосковья поучаствуют в программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 25.08.2021
Почти 50 учреждений Подмосковья поучаствуют в программе "Пушкинская карта"
Почти 50 культурных учреждений Московской области будут участвовать в программе "Пушкинская карта" с момента ее запуска в сентябре, сообщил начальник управления РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:33
2021-08-25T16:33
2021-08-25T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151216/42/1512164295_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7a7d23550d588465162ccd1ee71fc86b.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Почти 50 культурных учреждений Московской области будут участвовать в программе "Пушкинская карта" с момента ее запуска в сентябре, сообщил начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы минкультуры региона Олег Дядьков."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.По его мнению, "Пушкинская карта" – это беспрецедентный инструмент, который позволит привлечь молодежь в учреждения культуры. По данным ведомства, для посещения в рамках программы подходят мероприятия, где представлен репертуар национального и общемирового признания, который имеет историческую и художественную ценность."Если совсем пример привести, концерт, ну условно, – никого не хочу обидеть, –концерт эстрадной музыки, Стаса Михайлова, например, не пройдет под "Пушкинскую карту", - объяснил Дядьков.
https://ria.ru/20210823/oborudovanie-1746915145.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151216/42/1512164295_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6125c94988c96b6c8e2a1feea9fa161f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Почти 50 культурных учреждений Московской области будут участвовать в программе "Пушкинская карта" с момента ее запуска в сентябре, сообщил начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы минкультуры региона Олег Дядьков.
"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
"К 1 сентября обещают, что все будет организовано и налажено. Что касается нашего региона, как, собственно, и во всей стране, были определены пилотные учреждения на этот год. У нас это 47 учреждений. На самом деле одно из самых больших количеств учреждений, которое есть у нас в стране", - рассказал Дядьков на заседании Мособлдумы
По его мнению, "Пушкинская карта" – это беспрецедентный инструмент, который позволит привлечь молодежь в учреждения культуры. По данным ведомства, для посещения в рамках программы подходят мероприятия, где представлен репертуар национального и общемирового признания, который имеет историческую и художественную ценность.
"Если совсем пример привести, концерт, ну условно, – никого не хочу обидеть, –концерт эстрадной музыки, Стаса Михайлова, например, не пройдет под "Пушкинскую карту", - объяснил Дядьков.