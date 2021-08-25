https://ria.ru/20210825/programma-1747219856.html

Почти 50 учреждений Подмосковья поучаствуют в программе "Пушкинская карта"

Почти 50 учреждений Подмосковья поучаствуют в программе "Пушкинская карта" - РИА Новости, 25.08.2021

Почти 50 учреждений Подмосковья поучаствуют в программе "Пушкинская карта"

Почти 50 культурных учреждений Московской области будут участвовать в программе "Пушкинская карта" с момента ее запуска в сентябре, сообщил начальник управления РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:33

2021-08-25T16:33

2021-08-25T16:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Почти 50 культурных учреждений Московской области будут участвовать в программе "Пушкинская карта" с момента ее запуска в сентябре, сообщил начальник управления развития инфраструктуры и аналитической работы минкультуры региона Олег Дядьков."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, которая была создана по инициативе президента РФ. С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.По его мнению, "Пушкинская карта" – это беспрецедентный инструмент, который позволит привлечь молодежь в учреждения культуры. По данным ведомства, для посещения в рамках программы подходят мероприятия, где представлен репертуар национального и общемирового признания, который имеет историческую и художественную ценность."Если совсем пример привести, концерт, ну условно, – никого не хочу обидеть, –концерт эстрадной музыки, Стаса Михайлова, например, не пройдет под "Пушкинскую карту", - объяснил Дядьков.

https://ria.ru/20210823/oborudovanie-1746915145.html

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московская область (подмосковье), московская областная дума