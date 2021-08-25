https://ria.ru/20210825/proekt-1747258345.html

Более 200 человек вышли в финал кадрового проекта в Пензенской области

Более 200 человек вышли в финал кадрового проекта в Пензенской области - РИА Новости, 25.08.2021

Более 200 человек вышли в финал кадрового проекта в Пензенской области

Более 200 человек в Пензенской области вышли в финал кадрового проекта по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщил врио губернатора Олег... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:00

2021-08-25T20:00

2021-08-25T20:00

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пензенская область

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олег мельниченко

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ПЕНЗА, 25 авг - РИА Новости. Более 200 человек в Пензенской области вышли в финал кадрового проекта по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.Врио главы региона 23 июня впервые в области запустил кадровый проект для людей от 24 до 55 лет, у которых есть высшее образование, стаж управленческой деятельности не менее года либо срок работы по специальности не менее трех лет. Проект нацелен на формирование корпуса перспективных управленцев как для органов власти, так и для сфер образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса. Более 4 тысяч участников подали заявки на участие в проекте."Сначала оценивались эссе, потом был этап заочного тестирования. Приглашение в финал получили 222 участника, 71% – это участники в возрасте до 40 лет – достаточно молодые люди. И 29% – старше 40 лет. Основные отрасли, где люди себя проявляли - это образование, местное самоуправление, информационные технологии, машиностроение. Всего у нас в финале представители 45 различных сфер деятельности. Мне кажется, это достаточно интересный и серьезный потенциал, который мы получим в качестве кадрового резерва", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.По его словам, среди финалистов есть представители различных регионов. "Конечно, большинство - наши пензенские - 63%, но за победу будут состязаться также представители республики Мордовия – 8 с лишним процентов, Москвы - 5,9%, Московской области – 5%. Изначально у нас заявлялось 23 региона для участия в нашем конкурсе", - отметил врио губернатора.Он пояснил, что теперь проект переходит к очному этапу, который с 6 по 9 сентября будет развернут на площадке библиотеки имени Лермонтова в Пензе."Будет повторное тестирование, чтобы посмотреть, как люди его проходят, но это будут уже другие задания, той же сложности. Потом работа в группах, где нужно решить задания по конкретным ситуациям, командообразованию, проявить умение взаимодействовать, конкурировать, договариваться, отстаивать свою позицию. В результате, думаю, мы получим тот состав кадрового резерва правительства Пензенской области, тех людей, которые будут назначены на руководящие должности в конце сентября - начале октября этого года", - добавил Мельниченко.

https://ria.ru/20210818/park-1746268676.html

https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html

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общество, пензенская область, пенза, олег мельниченко, россия