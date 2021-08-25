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В Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса
В Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021
В Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса
Мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса в городе Кали на западе Колумбии, власти начали расследование, сообщает телеканал Noticias Caracol. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:52
2021-08-25T15:53
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
колумбия
здоровье - общество
кали
коронавирусы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса в городе Кали на западе Колумбии, власти начали расследование, сообщает телеканал Noticias Caracol."Человека, который привился семь раз... уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами", - приводит телеканал слова министра здравоохранения Кали Миерланди Торрес. Она сообщила, что власти начали расследование.Как отмечает телеканал, мужчина привился вакцинами разных компаний, в том числе Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом никакой реакции чрезмерное количество доз у мужчины не вызвало.Чтобы предотвратить возникновение подобных случаев, власти города разработали электронный бланк, чтобы люди могли дать информированное согласие перед вакцинацией. Бланк необходимо распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут.
https://ria.ru/20210728/oshibki-1743357541.html
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в мире, вакцинация, колумбия, здоровье - общество, кали, коронавирусы, коронавирус covid-19
15:52 25.08.2021 (обновлено: 15:53 25.08.2021)
 
В Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса

Noticias Caracol: мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса в городе Кали на западе Колумбии

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса в городе Кали на западе Колумбии, власти начали расследование, сообщает телеканал Noticias Caracol.
"Человека, который привился семь раз... уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами", - приводит телеканал слова министра здравоохранения Кали Миерланди Торрес. Она сообщила, что власти начали расследование.
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Как отмечает телеканал, мужчина привился вакцинами разных компаний, в том числе Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом никакой реакции чрезмерное количество доз у мужчины не вызвало.
Чтобы предотвратить возникновение подобных случаев, власти города разработали электронный бланк, чтобы люди могли дать информированное согласие перед вакцинацией. Бланк необходимо распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут.
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