https://ria.ru/20210825/privivka-1747212273.html

В Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса

В Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса - РИА Новости, 25.08.2021

В Колумбии мужчина семь раз привился от коронавируса

Мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса в городе Кали на западе Колумбии, власти начали расследование, сообщает телеканал Noticias Caracol. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:52

2021-08-25T15:52

2021-08-25T15:53

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса в городе Кали на западе Колумбии, власти начали расследование, сообщает телеканал Noticias Caracol."Человека, который привился семь раз... уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами", - приводит телеканал слова министра здравоохранения Кали Миерланди Торрес. Она сообщила, что власти начали расследование.Как отмечает телеканал, мужчина привился вакцинами разных компаний, в том числе Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом никакой реакции чрезмерное количество доз у мужчины не вызвало.Чтобы предотвратить возникновение подобных случаев, власти города разработали электронный бланк, чтобы люди могли дать информированное согласие перед вакцинацией. Бланк необходимо распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут.

https://ria.ru/20210728/oshibki-1743357541.html

https://ria.ru/20210811/pfizer-1745327674.html

колумбия

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2021

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в мире, вакцинация, колумбия, здоровье - общество, кали, коронавирусы, коронавирус covid-19