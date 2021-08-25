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Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна
Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна - РИА Новости, 25.08.2021
Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна
Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:09
2021-08-25T02:09
2021-08-25T02:09
распространение коронавируса
прививки
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему варикоз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова.Она объяснила, что людям с избыточным весом перед прививкой рекомендуется пройти медицинскую консультацию.Это необходимо, чтобы снять излишнюю нагрузку с организма после вакцинации, уточнила врач. По ее словам, ожирение часто сопровождается различными болезненными состояниями, в том числе варикозом."Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие"", – продолжила Нелли Соседова.Варикоз бывает и у людей с нормальным весом, и даже у худых. Соответственно, перед тем, как делать прививку, им также лучше было бы проконсультироваться со специалистом."Врачи могут назначить препараты на все время, пока идет выработка иммунитета. Дальше все нормализуется, и иммунная система придет к нормальному состоянию", – заключила Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/putin-1747109334.html
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прививки, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна
Биофизик Соседова: при патологиях перед вакцинацией от COVID-19 надо проконсультироваться с врачом
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19
не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему варикоз, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова.
Она объяснила, что людям с избыточным весом перед прививкой рекомендуется пройти медицинскую консультацию.
"Это нужно, чтобы посмотреть сопутствующие заболевания и, возможно, "прикрыть" прививку какими-нибудь другими препаратами", – пояснила специалист.
Это необходимо, чтобы снять излишнюю нагрузку с организма после вакцинации, уточнила врач. По ее словам, ожирение часто сопровождается различными болезненными состояниями, в том числе варикозом.
"Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие"", – продолжила Нелли Соседова.
Варикоз бывает и у людей с нормальным весом, и даже у худых. Соответственно, перед тем, как делать прививку, им также лучше было бы проконсультироваться со специалистом.
"Врачи могут назначить препараты на все время, пока идет выработка иммунитета. Дальше все нормализуется, и иммунная система придет к нормальному состоянию", – заключила Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.