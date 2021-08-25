https://ria.ru/20210825/privivka-1747124609.html

Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна

Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна - РИА Новости, 25.08.2021

Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна

Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T02:09

2021-08-25T02:09

2021-08-25T02:09

распространение коронавируса

прививки

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему варикоз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова.Она объяснила, что людям с избыточным весом перед прививкой рекомендуется пройти медицинскую консультацию.Это необходимо, чтобы снять излишнюю нагрузку с организма после вакцинации, уточнила врач. По ее словам, ожирение часто сопровождается различными болезненными состояниями, в том числе варикозом."Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие"", – продолжила Нелли Соседова.Варикоз бывает и у людей с нормальным весом, и даже у худых. Соответственно, перед тем, как делать прививку, им также лучше было бы проконсультироваться со специалистом."Врачи могут назначить препараты на все время, пока идет выработка иммунитета. Дальше все нормализуется, и иммунная система придет к нормальному состоянию", – заключила Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/putin-1747109334.html

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прививки, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19