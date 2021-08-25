Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/privivka-1747124609.html
Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна
Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна - РИА Новости, 25.08.2021
Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна
Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:09
2021-08-25T02:09
распространение коронавируса
прививки
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745528717_0:70:2946:1727_1920x0_80_0_0_24a66bb776d13d4a0ef01a9e063596f3.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему варикоз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова.Она объяснила, что людям с избыточным весом перед прививкой рекомендуется пройти медицинскую консультацию.Это необходимо, чтобы снять излишнюю нагрузку с организма после вакцинации, уточнила врач. По ее словам, ожирение часто сопровождается различными болезненными состояниями, в том числе варикозом."Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие"", – продолжила Нелли Соседова.Варикоз бывает и у людей с нормальным весом, и даже у худых. Соответственно, перед тем, как делать прививку, им также лучше было бы проконсультироваться со специалистом."Врачи могут назначить препараты на все время, пока идет выработка иммунитета. Дальше все нормализуется, и иммунная система придет к нормальному состоянию", – заключила Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/putin-1747109334.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745528717_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_aacb382d47a985d9e0eff6eca6a62890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прививки, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
02:09 25.08.2021
 
Врач рассказала, что такое прививка "под прикрытием" и кому она нужна

Биофизик Соседова: при патологиях перед вакцинацией от COVID-19 надо проконсультироваться с врачом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает женщине прививку
Медицинский сотрудник делает женщине прививку - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Как правило, какая-то особая подготовка к вакцинации от COVID-19 не нужна. Исключение – хронические патологии, в том числе ожирение и часто сопутствующий ему варикоз, рассказала в интервью радио Sputnik врач-биофизик, ведущий специалист проекта Vakcina.ru Нелли Соседова.
Она объяснила, что людям с избыточным весом перед прививкой рекомендуется пройти медицинскую консультацию.
"Это нужно, чтобы посмотреть сопутствующие заболевания и, возможно, "прикрыть" прививку какими-нибудь другими препаратами", – пояснила специалист.
Это необходимо, чтобы снять излишнюю нагрузку с организма после вакцинации, уточнила врач. По ее словам, ожирение часто сопровождается различными болезненными состояниями, в том числе варикозом.
"Если у человека венозный застой крови, есть варикозное расширение вен и так далее, такому человеку врач может назначить антикоагулянты. Мы не знаем, каким будет поствакцинальное состояние, поэтому нужно "прикрытие"", – продолжила Нелли Соседова.
Варикоз бывает и у людей с нормальным весом, и даже у худых. Соответственно, перед тем, как делать прививку, им также лучше было бы проконсультироваться со специалистом.
"Врачи могут назначить препараты на все время, пока идет выработка иммунитета. Дальше все нормализуется, и иммунная система придет к нормальному состоянию", – заключила Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 20:40В России
Путин выступил против принудительной вакцинации и угроз увольнением
 
Распространение коронавирусаПрививкиРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
Лента новостейМолния