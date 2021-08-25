https://ria.ru/20210825/privetstvie-1747239899.html

Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia

Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia - РИА Новости, 25.08.2021

Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia

Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:04

2021-08-25T18:04

2021-08-25T18:04

worldskills

общество

уфа

владимир путин

содружество

worldskills russia

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам чемпионата.Приветствие, опубликованное на сайте Кремля, направлено главе Башкирии Радию Хабирову, а также участникам и гостям финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021."Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021, собравшем в Уфе студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России. В дистанционном формате в соревнованиях будут также задействованы и многие другие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills", - говорится в телеграмме.Российский лидер выразил уверенность, что в конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут продемонстрировать своё мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал, а также доказать, что способны решать сложные профессиональные задачи."И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения. Особые, тёплые слова признательности – вашим наставникам, тренерам, тем, кто помогает вам добиваться успеха, быть лучшими в своём деле", - добавляется в телеграмме.Путин пожелал участникам чемпионата воплощения в жизнь намеченных планов.

https://ria.ru/20210819/worldskills-1746439037.html

https://ria.ru/20210806/worldskills-1744771770.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, уфа, владимир путин, содружество , worldskills russia, россия