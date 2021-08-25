https://ria.ru/20210825/privetstvie-1747239899.html
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia - РИА Новости, 25.08.2021
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia
Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:04
2021-08-25T18:04
2021-08-25T18:04
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам чемпионата.Приветствие, опубликованное на сайте Кремля, направлено главе Башкирии Радию Хабирову, а также участникам и гостям финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021."Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021, собравшем в Уфе студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России. В дистанционном формате в соревнованиях будут также задействованы и многие другие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills", - говорится в телеграмме.Российский лидер выразил уверенность, что в конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут продемонстрировать своё мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал, а также доказать, что способны решать сложные профессиональные задачи."И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения. Особые, тёплые слова признательности – вашим наставникам, тренерам, тем, кто помогает вам добиваться успеха, быть лучшими в своём деле", - добавляется в телеграмме.Путин пожелал участникам чемпионата воплощения в жизнь намеченных планов.
https://ria.ru/20210819/worldskills-1746439037.html
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общество, уфа, владимир путин, содружество , worldskills russia, россия
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia
Президент Путин: состав участников финала WorldSkills Russia говорит о престиже рабочих профессий
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир Путин
в приветствии
к участникам чемпионата.
Приветствие, опубликованное на сайте Кремля, направлено главе Башкирии Радию Хабирову, а также участникам и гостям финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021.
"Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021, собравшем в Уфе
студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России
. В дистанционном формате в соревнованиях будут также задействованы и многие другие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества
Независимых Государств. Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills", - говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность, что в конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут продемонстрировать своё мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал, а также доказать, что способны решать сложные профессиональные задачи.
"И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения. Особые, тёплые слова признательности – вашим наставникам, тренерам, тем, кто помогает вам добиваться успеха, быть лучшими в своём деле", - добавляется в телеграмме.
Путин пожелал участникам чемпионата воплощения в жизнь намеченных планов.