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Шапка проекта WorldSkills - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
WorldSkills
https://ria.ru/20210825/privetstvie-1747239899.html
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia - РИА Новости, 25.08.2021
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia
Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:04
2021-08-25T18:04
worldskills
общество
уфа
владимир путин
содружество
worldskills russia
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам чемпионата.Приветствие, опубликованное на сайте Кремля, направлено главе Башкирии Радию Хабирову, а также участникам и гостям финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021."Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021, собравшем в Уфе студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России. В дистанционном формате в соревнованиях будут также задействованы и многие другие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills", - говорится в телеграмме.Российский лидер выразил уверенность, что в конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут продемонстрировать своё мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал, а также доказать, что способны решать сложные профессиональные задачи."И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения. Особые, тёплые слова признательности – вашим наставникам, тренерам, тем, кто помогает вам добиваться успеха, быть лучшими в своём деле", - добавляется в телеграмме.Путин пожелал участникам чемпионата воплощения в жизнь намеченных планов.
https://ria.ru/20210819/worldskills-1746439037.html
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общество, уфа, владимир путин, содружество , worldskills russia, россия
18:04 25.08.2021
 
Путин направил приветствие участникам финала WorldSkills Russia

Президент Путин: состав участников финала WorldSkills Russia говорит о престиже рабочих профессий

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЧемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia
Чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Представительный состав участников финала WorldSkills Russia - 2021 свидетельствует о повышении престижа рабочих профессий, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам чемпионата.
Приветствие, опубликованное на сайте Кремля, направлено главе Башкирии Радию Хабирову, а также участникам и гостям финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021.
Участник соревнований в компетенции Графический дизайн мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 18:29WorldSkills
Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии
"Приветствую вас в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021, собравшем в Уфе студентов средних и высших образовательных учреждений из разных регионов России. В дистанционном формате в соревнованиях будут также задействованы и многие другие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств. Столь представительный состав участников и впечатляющее число компетенций убедительно свидетельствуют о повышении в мире престижа рабочих специальностей, укреплении и популяризации идеалов и ценностей международного движения WorldSkills", - говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность, что в конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут продемонстрировать своё мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал, а также доказать, что способны решать сложные профессиональные задачи.
"И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения. Особые, тёплые слова признательности – вашим наставникам, тренерам, тем, кто помогает вам добиваться успеха, быть лучшими в своём деле", - добавляется в телеграмме.
Путин пожелал участникам чемпионата воплощения в жизнь намеченных планов.
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