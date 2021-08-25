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В Приамурье из-за дождей реки вышли из берегов и затопили дороги
В Приамурье из-за дождей реки вышли из берегов и затопили дороги - РИА Новости, 25.08.2021
В Приамурье из-за дождей реки вышли из берегов и затопили дороги
Реки в Приамурье из-за обильных дождей затопили дороги Амурской области, сообщает Минтранс региона. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:53
2021-08-25T09:53
происшествия
белогорск
зейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Реки в Приамурье из-за обильных дождей затопили дороги Амурской области, сообщает Минтранс региона."В Зейском районе река Уркан вышла на дорогу к селу Ивановка. В Зейском районе в связи с продолжительными осадками произошел резкий подъем уровня реки Уркан. Река подтопила дорогу в трёх местах… (уровень воды выше 600 см)", - сообщается в Telegram-канале министерства.Минтранс Амурской области уточняет, что в Ивановке есть запас продуктов и медикаментов на 10 суток, планируется дополнительный завоз продовольствия и лекарств, население оповестили об угрозе возникновения ЧС, для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения на 24 человека.Правительство Амурской области сообщает, что в Белогорске (втором по численности населения городе области) из-за перелива перекрыта дорога на село Низинное, дорога соединяет основную часть Белогорска и отдаленный жилой массив.Сейчас на дороге, по данным властей, дежурят спасатели и полиция, организована переправа."КамАЗ МЧС переплавляет жителей через перелив остановки "Поселок" до остановки "Низинное". В остальном движение общественного транспорта остаётся прежним. Вместе с тем, в Управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что ожидается повышение уровня реки до отметки 330-350 сантиметров", - добавляет правительство Приамурья.Приамурье за это лето переживает вторую волну паводка, август в области – традиционно дождливый месяц. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, на 25 августа в регионе из-за паводка подтоплены 57 жилых домов и 595 приусадебных участков, частично подтоплены 23 участка автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются 7 населенных пунктов, 35 человек, эвакуированные из зоны паводка, находятся в пунктах временного размещения. Аварийно-восстановительными работами занимаются 585 человек, задействованы 206 единиц техники.
https://ria.ru/20210806/pavodok-1744755330.html
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происшествия, белогорск, зейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
09:53 25.08.2021
 
В Приамурье из-за дождей реки вышли из берегов и затопили дороги

После продолжительных дождей в Приамурье реки затопили дороги

© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Реки в Приамурье из-за обильных дождей затопили дороги Амурской области, сообщает Минтранс региона.
Зейском районе река Уркан вышла на дорогу к селу Ивановка. В Зейском районе в связи с продолжительными осадками произошел резкий подъем уровня реки Уркан. Река подтопила дорогу в трёх местах… (уровень воды выше 600 см)", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Минтранс Амурской области уточняет, что в Ивановке есть запас продуктов и медикаментов на 10 суток, планируется дополнительный завоз продовольствия и лекарств, население оповестили об угрозе возникновения ЧС, для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения на 24 человека.
Правительство Амурской области сообщает, что в Белогорске (втором по численности населения городе области) из-за перелива перекрыта дорога на село Низинное, дорога соединяет основную часть Белогорска и отдаленный жилой массив.
"Глубина перелива на 25 августа составила около 25 см. Ситуация ухудшилась из-за ливней, прошедших накануне. Вода скапливается в Итикутской пади. Проведено обследование участка. Принято решение – перекрыть", - цитирует правительство Амурской области начальника Управления по делам ГО и ЧС.
Сейчас на дороге, по данным властей, дежурят спасатели и полиция, организована переправа.
"КамАЗ МЧС переплавляет жителей через перелив остановки "Поселок" до остановки "Низинное". В остальном движение общественного транспорта остаётся прежним. Вместе с тем, в Управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что ожидается повышение уровня реки до отметки 330-350 сантиметров", - добавляет правительство Приамурья.
Приамурье за это лето переживает вторую волну паводка, август в области – традиционно дождливый месяц. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, на 25 августа в регионе из-за паводка подтоплены 57 жилых домов и 595 приусадебных участков, частично подтоплены 23 участка автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются 7 населенных пунктов, 35 человек, эвакуированные из зоны паводка, находятся в пунктах временного размещения. Аварийно-восстановительными работами занимаются 585 человек, задействованы 206 единиц техники.
Вид на подтопленную территорию села Игнатьево в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 18:57
Губернатор Амурской области сообщил об угрозе второй волны паводка
 
ПроисшествияБелогорскЗейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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