В Приамурье из-за дождей реки вышли из берегов и затопили дороги
После продолжительных дождей в Приамурье реки затопили дороги
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Реки в Приамурье из-за обильных дождей затопили дороги Амурской области, сообщает Минтранс региона.
"В Зейском районе река Уркан вышла на дорогу к селу Ивановка. В Зейском районе в связи с продолжительными осадками произошел резкий подъем уровня реки Уркан. Река подтопила дорогу в трёх местах… (уровень воды выше 600 см)", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Минтранс Амурской области уточняет, что в Ивановке есть запас продуктов и медикаментов на 10 суток, планируется дополнительный завоз продовольствия и лекарств, население оповестили об угрозе возникновения ЧС, для возможной эвакуации населения подготовлен пункт временного размещения на 24 человека.
Правительство Амурской области сообщает, что в Белогорске (втором по численности населения городе области) из-за перелива перекрыта дорога на село Низинное, дорога соединяет основную часть Белогорска и отдаленный жилой массив.
"Глубина перелива на 25 августа составила около 25 см. Ситуация ухудшилась из-за ливней, прошедших накануне. Вода скапливается в Итикутской пади. Проведено обследование участка. Принято решение – перекрыть", - цитирует правительство Амурской области начальника Управления по делам ГО и ЧС.
Сейчас на дороге, по данным властей, дежурят спасатели и полиция, организована переправа.
"КамАЗ МЧС переплавляет жителей через перелив остановки "Поселок" до остановки "Низинное". В остальном движение общественного транспорта остаётся прежним. Вместе с тем, в Управлении по делам ГО и ЧС сообщили, что ожидается повышение уровня реки до отметки 330-350 сантиметров", - добавляет правительство Приамурья.
Приамурье за это лето переживает вторую волну паводка, август в области – традиционно дождливый месяц. По данным ГУ МЧС России по Амурской области, на 25 августа в регионе из-за паводка подтоплены 57 жилых домов и 595 приусадебных участков, частично подтоплены 23 участка автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются 7 населенных пунктов, 35 человек, эвакуированные из зоны паводка, находятся в пунктах временного размещения. Аварийно-восстановительными работами занимаются 585 человек, задействованы 206 единиц техники.