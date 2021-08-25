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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/pravi-1747015774.html
Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения
Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения - РИА Новости, 25.08.2021
Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения
Французская певица Барбара Прави, которая в этом году заняла второе место на Евровидении с композицией "Voilà", рассказала, как изменилась ее жизнь после... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T00:31
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Французская певица Барбара Прави, которая в этом году заняла второе место на Евровидении с композицией "Voilà", рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в международном песенном конкурсе, сообщает Le Figaro.По словам 28-летней парижанки, сейчас она переживает "невероятный период". Недавно артистка объявила о выходе дебютного альбома "On n'enferme pas les oiseaux" (релиз запланирован на 27 августа) и концертном туре. Певица и автор песен почувствовала, что популярна за пределами Франции во время отпуска в Португалии этим летом. "Теперь я ловлю на себе взгляды, шепот, когда произносят мое имя. Все это забавно", — отметила она. Говоря об альбоме певица рассказала, что построила его как художественный фильм. В песнях она затрагивает такие темы, как любовь ("Le jour se leve"), поиск свободы ("Saute"), самоутверждение ("Mes maladroits") и другие.
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евровидение, новости культуры, франция, португалия, музыка, стиль жизни
00:31 25.08.2021
 

Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Барбара Прави (Франция) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
Певица Барбара Прави (Франция) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Французская певица Барбара Прави, которая в этом году заняла второе место на Евровидении с композицией "Voilà", рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в международном песенном конкурсе, сообщает Le Figaro.
По словам 28-летней парижанки, сейчас она переживает "невероятный период". Недавно артистка объявила о выходе дебютного альбома "On n'enferme pas les oiseaux" (релиз запланирован на 27 августа) и концертном туре.

"Евровидение изменило мою жизнь, — призналась Прави. — Никогда не думала, что буду гастролировать по миру, а мой альбом будут ждать слушатели".

Певица и автор песен почувствовала, что популярна за пределами Франции во время отпуска в Португалии этим летом. "Теперь я ловлю на себе взгляды, шепот, когда произносят мое имя. Все это забавно", — отметила она.

"Помню, как я сидела на летней веранде в кафе. Неожиданно ко мне подошли три человека и сказали по-английски, что были счастливы купить билеты на мой концерт в апреле 2022 года, который состоится в Лиссабоне. Я удивилась, так как раньше меня не знали в Португалии", — вспоминала Барбара Прави.

Говоря об альбоме певица рассказала, что построила его как художественный фильм. В песнях она затрагивает такие темы, как любовь ("Le jour se leve"), поиск свободы ("Saute"), самоутверждение ("Mes maladroits") и другие.
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