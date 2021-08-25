Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Барбара Прави (Франция) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Французская певица Барбара Прави, которая в этом году заняла второе место на Евровидении с композицией "Voilà", рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в международном песенном конкурсе, сообщает Le Figaro.
По словам 28-летней парижанки, сейчас она переживает "невероятный период". Недавно артистка объявила о выходе дебютного альбома "On n'enferme pas les oiseaux" (релиз запланирован на 27 августа) и концертном туре.
"Евровидение изменило мою жизнь, — призналась Прави. — Никогда не думала, что буду гастролировать по миру, а мой альбом будут ждать слушатели".
Певица и автор песен почувствовала, что популярна за пределами Франции во время отпуска в Португалии этим летом. "Теперь я ловлю на себе взгляды, шепот, когда произносят мое имя. Все это забавно", — отметила она.
"Помню, как я сидела на летней веранде в кафе. Неожиданно ко мне подошли три человека и сказали по-английски, что были счастливы купить билеты на мой концерт в апреле 2022 года, который состоится в Лиссабоне. Я удивилась, так как раньше меня не знали в Португалии", — вспоминала Барбара Прави.
Говоря об альбоме певица рассказала, что построила его как художественный фильм. В песнях она затрагивает такие темы, как любовь ("Le jour se leve"), поиск свободы ("Saute"), самоутверждение ("Mes maladroits") и другие.