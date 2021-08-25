https://ria.ru/20210825/pravi-1747015774.html

Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения

Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения - РИА Новости, 25.08.2021

Барбара Прави рассказала, как изменила ее жизнь после Евровидения

Французская певица Барбара Прави, которая в этом году заняла второе место на Евровидении с композицией "Voilà", рассказала, как изменилась ее жизнь после... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T00:31

2021-08-25T00:31

2021-08-25T00:31

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Французская певица Барбара Прави, которая в этом году заняла второе место на Евровидении с композицией "Voilà", рассказала, как изменилась ее жизнь после участия в международном песенном конкурсе, сообщает Le Figaro.По словам 28-летней парижанки, сейчас она переживает "невероятный период". Недавно артистка объявила о выходе дебютного альбома "On n'enferme pas les oiseaux" (релиз запланирован на 27 августа) и концертном туре. Певица и автор песен почувствовала, что популярна за пределами Франции во время отпуска в Португалии этим летом. "Теперь я ловлю на себе взгляды, шепот, когда произносят мое имя. Все это забавно", — отметила она. Говоря об альбоме певица рассказала, что построила его как художественный фильм. В песнях она затрагивает такие темы, как любовь ("Le jour se leve"), поиск свободы ("Saute"), самоутверждение ("Mes maladroits") и другие.

https://ria.ru/20210817/mneskin-1746043107.html

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португалия

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евровидение, новости культуры, франция, португалия, музыка, стиль жизни