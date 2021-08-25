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https://ria.ru/20210825/potok-1747254865.html
Медведчук оценил последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины
Медведчук оценил последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины - РИА Новости, 25.08.2021
Медведчук оценил последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины
Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет иметь негативные последствия для экономики Украины, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:43
2021-08-25T19:43
экономика
украина
евросоюз
газпром
виктор медведчук
балтийское море
северный поток — 2
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет иметь негативные последствия для экономики Украины, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным."После того как "Северный поток — 2" запустится, (для - ред.) Украины в плане экономическом, а если расшифровать, в получении средств от транзита газа в Европу,... эти последствия будут крайне негативными", - сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.При этом, по его мнению, контракт между Украиной и Россией о транзите газа в Европу может быть продлен после 2024 года."Я подтверждаю, что это может быть, но может быть только на конкурентных началах, ведь газ будет идти транзитом в Европу по пути, который на две тысячи километров длиннее, чем "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", - заявил он.По мнению политика, продление контракта состоится только в том случае, если это будет экономически выгодно странам-потребителям газа, а также поставщику - РФ.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/sevpotok-1747242919.html
https://ria.ru/20210825/gazoprovod-1747230716.html
https://ria.ru/20210825/potok-1747192047.html
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экономика, украина, евросоюз, газпром, виктор медведчук, балтийское море, северный поток — 2, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
19:43 25.08.2021
 
Медведчук оценил последствия запуска "Северного потока — 2" для Украины

Украинский оппозиционер Медведчук: последствия от пуска "Северного потока — 2" будут негативными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук у здания Киевского апелляционного суда
Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - за жизнь Виктор Медведчук у здания Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет иметь негативные последствия для экономики Украины, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
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План Б? Сможет ли "Северный поток-2" работать на полную мощность
"После того как "Северный поток — 2" запустится, (для - ред.) Украины в плане экономическом, а если расшифровать, в получении средств от транзита газа в Европу,... эти последствия будут крайне негативными", - сказал Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.
При этом, по его мнению, контракт между Украиной и Россией о транзите газа в Европу может быть продлен после 2024 года.
"Я подтверждаю, что это может быть, но может быть только на конкурентных началах, ведь газ будет идти транзитом в Европу по пути, который на две тысячи километров длиннее, чем "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", - заявил он.
По мнению политика, продление контракта состоится только в том случае, если это будет экономически выгодно странам-потребителям газа, а также поставщику - РФ.
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"Оператор ГТС Украины" захотел управлять "Северным потоком — 2"
Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 14:22
Эксперт оценил перспективы "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаУкраинаЕвросоюзГазпромВиктор МедведчукБалтийское мореСеверный поток — 2Оппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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