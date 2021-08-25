https://ria.ru/20210825/potok-1747192047.html

Эксперт оценил перспективы "Северного потока — 2"

Эксперт оценил перспективы "Северного потока — 2" - РИА Новости, 25.08.2021

Эксперт оценил перспективы "Северного потока — 2"

У газопровода "Северный поток 2" после проигранного суда в Дюссельдорфе все же есть возможности выйти из-под действия газовой директивы ЕС и работать на полную... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:22

2021-08-25T14:22

2021-08-25T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости. У газопровода "Северный поток 2" после проигранного суда в Дюссельдорфе все же есть возможности выйти из-под действия газовой директивы ЕС и работать на полную мощность: либо в случае регистрации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, заявка на которую уже подана, либо в случае форс-мажора, каким может стать холодная зима, рассказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич.Ранее в среду Высший земельный суд Дюссельдорфа оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии, отказавшись освободить "Северный поток 2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, которая требует разделять деятельность по добыче газа (владельца газа) и по его транспортировке (владельца трубы). Компания Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая "Газпрому", проиграв суд по жалобе на решение немецкого регулятора, по-прежнему не согласна с этой позицией."Думаю, что последуют апелляции в судах высшей инстанции. Но с практической точки зрения больший интерес представляет заявление, которое компания Nord Stream 2 AG подала в июне в Федеральное сетевое агентство Германии - о регистрации компании в качестве независимого оператора магистрального газопровода "Северный поток 2". Это соответствует требованиям третьего энергопакета, так называемый анбандлинг по форме номер 2. Собственность сохраняется, оперативное управление передается независимой компании. То есть владелец газопровода может рассчитывать только на получение дивидендов, все оперативное управление – на новой компании", - сказал эксперт.В случае, если такое заявление будет удовлетворено, "Северный поток 2" имеет право начать работу на полную проектную мощность. При этом Федеральное сетевое агентство Германии пока не сообщило компании, удовлетворяет ли поданный пакет документов всем требованиям, отметил Марцинкевич. После того, как выяснится, что все документы соответствуют требованиям, срок рассмотрения заявления составит не более двух месяцев, сказал эксперт."Есть еще момент. "Северный поток 2", как и любой газопровод, выйдет на полную мощность не сразу. Даже если все разрешения будут получены, на это понадобится около года. В том же третьем пакете предусмотрены форс-мажорные обстоятельства, которые позволяют освободить газопровод от ограничений. Этот форс-мажорный фактор известен – зима. В том случае, если к зиме придут с дефицитом газа и климат преподнесет фокус, то думаю, все ограничения будут сняты автоматически", – сказал собеседник агентства.Из-за введенных ограничений на поставку газа и как следствие роста его стоимости уровень цен на электроэнергию в Германии с 1 января по 1 августа поднялся на 60%, отметил Марцинкевич. В этой связи затягивание процесса рассмотрения заявления компании Федеральным сетевым агентством выглядит как минимум странно, сказал он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210825/potok-1747152225.html

https://ria.ru/20210824/stsenariy-1747064307.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-25T14:22 true PT1M44S

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в мире, украина, сша, газпром, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия