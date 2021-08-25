11:57 25.08.2021 (обновлено: 14:58 25.08.2021)
Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС
Bloomberg: "Северный поток — 2" не освободят от требований газовой директивы Евросоюза
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Компания по-прежнему не согласна с такой позицией и вскоре объявит о дальнейших действиях.
"Отклонение заявки <...> об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки", — говорится в ее заявлении.
В то же время регулятор счел, что проект не успели достроить к указанному сроку, поэтому он подпадает под действие нормативов.
Обновленные правила гласят, что входящий в территорию ЕС трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории союза должен принадлежать сторонней компании.
24 августа, 17:06На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"
"Северной поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".