https://ria.ru/20210825/potok-1747165458.html

Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС

Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС - РИА Новости, 25.08.2021

Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:57

2021-08-25T11:57

2021-08-25T14:58

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евросоюз

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.Компания по-прежнему не согласна с такой позицией и вскоре объявит о дальнейших действиях.В то же время регулятор счел, что проект не успели достроить к указанному сроку, поэтому он подпадает под действие нормативов.Обновленные правила гласят, что входящий в территорию ЕС трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории союза должен принадлежать сторонней компании. "Северной поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".

https://ria.ru/20210824/stsenariy-1747064307.html

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экономика, сша, москва, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия