Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/potok-1747165458.html
Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС
Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС - РИА Новости, 25.08.2021
Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС
Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:57
2021-08-25T14:58
экономика
сша
москва
евросоюз
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168154_30:0:3671:2048_1920x0_80_0_0_55c4e5de4cb345d6d2f47c3384558a5a.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.Компания по-прежнему не согласна с такой позицией и вскоре объявит о дальнейших действиях.В то же время регулятор счел, что проект не успели достроить к указанному сроку, поэтому он подпадает под действие нормативов.Обновленные правила гласят, что входящий в территорию ЕС трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории союза должен принадлежать сторонней компании. "Северной поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
https://ria.ru/20210824/stsenariy-1747064307.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747168154_1071:314:3382:2048_1920x0_80_0_0_89a8649a252621afb391405dab379b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, москва, евросоюз, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
11:57 25.08.2021 (обновлено: 14:58 25.08.2021)
 
Суд отказался вывести "Северный поток — 2" из-под газовой директивы ЕС

Bloomberg: "Северный поток — 2" не освободят от требований газовой директивы Евросоюза

© AFP 2021 / Odd AndersenТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" в порту Мукран
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 в порту Мукран - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AFP 2021 / Odd Andersen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG — оператора "Северного потока — 2" — на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Компания по-прежнему не согласна с такой позицией и вскоре объявит о дальнейших действиях.
"Отклонение заявки <...> об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения. Основываясь на действовавшей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки", — говорится в ее заявлении.
В то же время регулятор счел, что проект не успели достроить к указанному сроку, поэтому он подпадает под действие нормативов.
Обновленные правила гласят, что входящий в территорию ЕС трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории союза должен принадлежать сторонней компании.
Ледокол Юрий Топчев в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:06
На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"
"Северной поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для его реализации нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаСШАМоскваЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния