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Немецкий бизнес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего
Немецкий бизнес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего - РИА Новости, 25.08.2021
Немецкий бизнес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего
Строительство "Северного потока 2" должно быть завершено, это проект будущего, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Восточного комитета немецкой... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:56
2021-08-25T11:27
в мире
сша
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
allseas
россия
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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Строительство "Северного потока 2" должно быть завершено, это проект будущего, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес."Северный поток 2" не должен ставиться под вопрос &lt;...&gt; новым правительством ФРГ. Это наш призыв к новому правительству ФРГ... "Северный проект 2" должен быть достроен... Это не ископаемый реликт, не динозавр, как это неправильно подается иногда в СМИ, это проект будущего, поддерживает Германию и Европу в энергетическом переходе и Green Deal (Зеленом пакте для Европы – ред.)", - заявил Гермес.Он добавил, что потребности Германии в природном газе будут расти в среднесрочной перспективе в связи с отказом от угольной и атомной энергетики.Гермес подчеркнул, что поддержка в Германии проекта "Северный поток 2" подтверждается и данными соцопросов. Он привел в пример проведенное весной по заказу Восточного комитета исследование социологического института Forsa, согласно которому 75% граждан ФРГ выступают в поддержку завершения строительства трубопровода даже при противодействии со стороны США. В марте 2020 года 77% участников опроса Восточного комитета выступили за завершение "Северного потока 2" вопреки действиям США.По словам главы Восточного комитета, "Северный поток 2" также "может в среднесрочной перспективе начать поставки водорода, таким образом он поможет в переходе к водородной эре, чтобы водородные стратегии Green Deal могли быть действительно реализованы". Целью остается "развитие успешного германо-российского партнерства в области энергетики в направлении энергетического и климатического альянса", сказал Гермес."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210824/stsenariy-1747064307.html
https://ria.ru/20210824/gazoprovod-1746970749.html
сша
балтийское море
россия
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, сша, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, allseas, россия
10:56 25.08.2021 (обновлено: 11:27 25.08.2021)
 
Немецкий бизнес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего

Глава Восточного комитета немецкой экономики Гермес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Строительство "Северного потока 2" должно быть завершено, это проект будущего, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.
"Северный поток 2" не должен ставиться под вопрос <...> новым правительством ФРГ. Это наш призыв к новому правительству ФРГ... "Северный проект 2" должен быть достроен... Это не ископаемый реликт, не динозавр, как это неправильно подается иногда в СМИ, это проект будущего, поддерживает Германию и Европу в энергетическом переходе и Green Deal (Зеленом пакте для Европы – ред.)", - заявил Гермес.
Он добавил, что потребности Германии в природном газе будут расти в среднесрочной перспективе в связи с отказом от угольной и атомной энергетики.
Гермес подчеркнул, что поддержка в Германии проекта "Северный поток 2" подтверждается и данными соцопросов. Он привел в пример проведенное весной по заказу Восточного комитета исследование социологического института Forsa, согласно которому 75% граждан ФРГ выступают в поддержку завершения строительства трубопровода даже при противодействии со стороны США. В марте 2020 года 77% участников опроса Восточного комитета выступили за завершение "Северного потока 2" вопреки действиям США.
По словам главы Восточного комитета, "Северный поток 2" также "может в среднесрочной перспективе начать поставки водорода, таким образом он поможет в переходе к водородной эре, чтобы водородные стратегии Green Deal могли быть действительно реализованы". Целью остается "развитие успешного германо-российского партнерства в области энергетики в направлении энергетического и климатического альянса", сказал Гермес.
Ледокол Юрий Топчев в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 17:06
На Украине раскрыли худший сценарий по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 09:18
В МИД считают нелогичным обсуждать "Северный поток — 2" с США
 
В миреСШАЕвросоюзБалтийское мореСеверный поток — 2AllseasРоссия
 
 
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