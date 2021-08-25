https://ria.ru/20210825/potok-1747152225.html

Немецкий бизнес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего

Немецкий бизнес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего - РИА Новости, 25.08.2021

Немецкий бизнес назвал "Северный поток — 2" проектом будущего

Строительство "Северного потока 2" должно быть завершено, это проект будущего, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Восточного комитета немецкой... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:56

2021-08-25T10:56

2021-08-25T11:27

в мире

сша

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

allseas

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743173640_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_e5835373e2e9d0b0780ff37d209077b7.jpg

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Строительство "Северного потока 2" должно быть завершено, это проект будущего, заявил на пресс-конференции в Берлине глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес."Северный поток 2" не должен ставиться под вопрос <...> новым правительством ФРГ. Это наш призыв к новому правительству ФРГ... "Северный проект 2" должен быть достроен... Это не ископаемый реликт, не динозавр, как это неправильно подается иногда в СМИ, это проект будущего, поддерживает Германию и Европу в энергетическом переходе и Green Deal (Зеленом пакте для Европы – ред.)", - заявил Гермес.Он добавил, что потребности Германии в природном газе будут расти в среднесрочной перспективе в связи с отказом от угольной и атомной энергетики.Гермес подчеркнул, что поддержка в Германии проекта "Северный поток 2" подтверждается и данными соцопросов. Он привел в пример проведенное весной по заказу Восточного комитета исследование социологического института Forsa, согласно которому 75% граждан ФРГ выступают в поддержку завершения строительства трубопровода даже при противодействии со стороны США. В марте 2020 года 77% участников опроса Восточного комитета выступили за завершение "Северного потока 2" вопреки действиям США.По словам главы Восточного комитета, "Северный поток 2" также "может в среднесрочной перспективе начать поставки водорода, таким образом он поможет в переходе к водородной эре, чтобы водородные стратегии Green Deal могли быть действительно реализованы". Целью остается "развитие успешного германо-российского партнерства в области энергетики в направлении энергетического и климатического альянса", сказал Гермес."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210824/stsenariy-1747064307.html

https://ria.ru/20210824/gazoprovod-1746970749.html

сша

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-25T10:56 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, allseas, россия