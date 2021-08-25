https://ria.ru/20210825/pomosch-1747222640.html

Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи

Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи - РИА Новости, 25.08.2021

Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи

Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уже вручил больницам 101 машину, 133 поставят до... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:54

2021-08-25T16:54

2021-08-25T16:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747223851_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_f42cf7f95b033784091301e9debad8b2.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уже вручил больницам 101 машину, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177. Об этом сообщил телеканал "360".Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.Губернатор пояснил, что регион взял курс на масштабную модернизацию системы здравоохранения и ее темпы необходимо наращивать. Решение о модернизации было принято на основе обращений жителей региона и реальной ситуации.Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование – аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.

https://ria.ru/20210823/oborudovanie-1746915145.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)