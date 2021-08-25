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Новости Подмосковья
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Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи
Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи - РИА Новости, 25.08.2021
Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи
Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уже вручил больницам 101 машину, 133 поставят до... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:54
2021-08-25T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уже вручил больницам 101 машину, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177. Об этом сообщил телеканал "360".Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.Губернатор пояснил, что регион взял курс на масштабную модернизацию системы здравоохранения и ее темпы необходимо наращивать. Решение о модернизации было принято на основе обращений жителей региона и реальной ситуации.Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование – аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.
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московская область (подмосковье)
16:54 25.08.2021
 

Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи

© РИА Новости / Павел БедняковМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уже вручил больницам 101 машину, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177. Об этом сообщил телеканал "360".
Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.
Губернатор пояснил, что регион взял курс на масштабную модернизацию системы здравоохранения и ее темпы необходимо наращивать. Решение о модернизации было принято на основе обращений жителей региона и реальной ситуации.

"Мы приняли решение о радикальном усилении неотложной помощи, чтобы мобильность у нас на большой территории всегда соответствовала самым современным стандартам", – заявил Воробьев.

Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование – аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.
Магнитно-резонансный томограф в медицинском центре 360 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 17:36Новости Подмосковья
Более 7 млрд рублей выделили в Подмосковье на покупку медоборудования
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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