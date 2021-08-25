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Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи
Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи - РИА Новости, 25.08.2021
Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи
Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уже вручил больницам 101 машину, 133 поставят до... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:54
2021-08-25T16:54
2021-08-25T16:54
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев уже вручил больницам 101 машину, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177. Об этом сообщил телеканал "360".Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.Губернатор пояснил, что регион взял курс на масштабную модернизацию системы здравоохранения и ее темпы необходимо наращивать. Решение о модернизации было принято на основе обращений жителей региона и реальной ситуации.Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование – аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.
https://ria.ru/20210823/oborudovanie-1746915145.html
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