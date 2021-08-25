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Польским военным пришлось гоняться за депутатом на границе с Белоруссией
Польским военным пришлось гоняться за депутатом на границе с Белоруссией - РИА Новости, 25.08.2021
Польским военным пришлось гоняться за депутатом на границе с Белоруссией
Журналист Sputnik Марат Касем опубликовал видео, на котором запечатлен "забег" польского депутата от своих же военных на границе с Белоруссией. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:42
2021-08-25T12:42
2021-08-25T13:55
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белоруссия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Журналист Sputnik Марат Касем опубликовал видео, на котором запечатлен "забег" польского депутата от своих же военных на границе с Белоруссией.Франтишек Стерчевски хотел передать гуманитарную помощь беженцам, которые "пьют воду из ручья и нуждаются в медпомощи". На кадрах видно, как депутат бежит с пакетом в руках, падает, а военные пытаются не пустить его дальше. В итоге мужчину все-таки останавливают.Несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей, у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Пограничники обеих стран окружили их кордонами. Польская сторона настаивает, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной.Всего, по данным Варшавы, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За прошлый год их насчитывалось 120.
https://ria.ru/20210824/belorussiya-1747096677.html
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в мире, варшава, белоруссия, подляское воеводство
12:42 25.08.2021 (обновлено: 13:55 25.08.2021)
Польским военным пришлось гоняться за депутатом на границе с Белоруссией
Польским военным пришлось ловить депутата, желавшего прорваться к беженцам на границе с Белоруссией