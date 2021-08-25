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"Еще одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС
"Еще одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС - РИА Новости, 25.08.2021
"Еще одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС
Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский опубликовали совместную статью в газете Le Figaro, которая вызвала неоднозначную реакцию читателей. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:19
2021-08-25T20:41
в мире
украина
франция
польша
владимир зеленский
евросоюз
анджей дуда
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский опубликовали совместную статью в газете Le Figaro, которая вызвала неоднозначную реакцию читателей.В публикации говорится, что Киев и Варшава около 30 лет назад начали движение по "возвращению в европейскую семью народов", однако этот процесс развивался у двух стран с разными темпами."Мы убеждены, что Украина, а также Польша и другие государства — члены Европейского Союза выиграют от будущего присоединения Украины к ЕС", — отмечается в материале.Кроме того, Дуда и Зеленский еще раз выступили против российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" и выразили недовольство недавней сделкой Берлина и Вашингтона по этому проекту.Многие читатели французского издания раскритиковали публикацию. Пользователь AUNOMDEMAFILLE назвал ее шуткой и "чушью собачьей"."Польша, повсюду известная за антидемократический уклон и несоблюдение европейских законов и ценностей, и она советует интегрировать Украину в Европу", — возмутился он."Еще одна страна, за которую мы будем платить налоги. Как надоели эти попрошайки", — прокомментировал jack Soul."Польша годами выступает за вступление Украины в ЕС, и Польша уже принимает более миллиона украинских мигрантов, чтобы поддерживать свой рост", — написал Papillon181024.Он добавил, что для интеграции Украины в Евросоюз и создание там инфраструктуры потребуются сотни миллиардов евро.Ca18 заявил, что Украине нечего делать в Европе, пока у нее есть нерешенный конфликт."Она нарушала права русскоязычного меньшинства (особенно в области образования, в СМИ) на востоке страны. Поэтому украинцы должны выйти из этой ситуации, в которую они поставили себя сами по указанию США, не пачкая дипломатию ЕС", — написал он.Читатель подчеркнул, что позиция Польши ошибочна."Она, конечно, нервничает из-за своего прошлого в качестве колонизатора Украины в течение почти 300 лет", — подытожил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html
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в мире, украина, франция, польша, владимир зеленский, евросоюз, анджей дуда
16:19 25.08.2021 (обновлено: 20:41 25.08.2021)
 
"Еще одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС

Французы высмеяли президента Польши Дуду за призывы принять в ЕС Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский опубликовали совместную статью в газете Le Figaro, которая вызвала неоднозначную реакцию читателей.
В публикации говорится, что Киев и Варшава около 30 лет назад начали движение по "возвращению в европейскую семью народов", однако этот процесс развивался у двух стран с разными темпами.
"Мы убеждены, что Украина, а также Польша и другие государства — члены Европейского Союза выиграют от будущего присоединения Украины к ЕС", — отмечается в материале.
Кроме того, Дуда и Зеленский еще раз выступили против российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" и выразили недовольство недавней сделкой Берлина и Вашингтона по этому проекту.
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Многие читатели французского издания раскритиковали публикацию. Пользователь AUNOMDEMAFILLE назвал ее шуткой и "чушью собачьей".
"Польша, повсюду известная за антидемократический уклон и несоблюдение европейских законов и ценностей, и она советует интегрировать Украину в Европу", — возмутился он.
"Еще одна страна, за которую мы будем платить налоги. Как надоели эти попрошайки", — прокомментировал jack Soul.
"Польша годами выступает за вступление Украины в ЕС, и Польша уже принимает более миллиона украинских мигрантов, чтобы поддерживать свой рост", — написал Papillon181024.
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Он добавил, что для интеграции Украины в Евросоюз и создание там инфраструктуры потребуются сотни миллиардов евро.
Ca18 заявил, что Украине нечего делать в Европе, пока у нее есть нерешенный конфликт.
"Она нарушала права русскоязычного меньшинства (особенно в области образования, в СМИ) на востоке страны. Поэтому украинцы должны выйти из этой ситуации, в которую они поставили себя сами по указанию США, не пачкая дипломатию ЕС", — написал он.
Читатель подчеркнул, что позиция Польши ошибочна.
"Она, конечно, нервничает из-за своего прошлого в качестве колонизатора Украины в течение почти 300 лет", — подытожил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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