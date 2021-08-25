https://ria.ru/20210825/polsha-1747217085.html

"Еще одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС

"Еще одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС - РИА Новости, 25.08.2021

"Еще одни попрошайки": французы высмеяли стремление Украины вступить в ЕС

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский опубликовали совместную статью в газете Le Figaro, которая вызвала неоднозначную реакцию читателей. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:19

2021-08-25T16:19

2021-08-25T20:41

в мире

украина

франция

польша

владимир зеленский

евросоюз

анджей дуда

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский опубликовали совместную статью в газете Le Figaro, которая вызвала неоднозначную реакцию читателей.В публикации говорится, что Киев и Варшава около 30 лет назад начали движение по "возвращению в европейскую семью народов", однако этот процесс развивался у двух стран с разными темпами."Мы убеждены, что Украина, а также Польша и другие государства — члены Европейского Союза выиграют от будущего присоединения Украины к ЕС", — отмечается в материале.Кроме того, Дуда и Зеленский еще раз выступили против российско-немецкого газопровода "Северный поток — 2" и выразили недовольство недавней сделкой Берлина и Вашингтона по этому проекту.Многие читатели французского издания раскритиковали публикацию. Пользователь AUNOMDEMAFILLE назвал ее шуткой и "чушью собачьей"."Польша, повсюду известная за антидемократический уклон и несоблюдение европейских законов и ценностей, и она советует интегрировать Украину в Европу", — возмутился он."Еще одна страна, за которую мы будем платить налоги. Как надоели эти попрошайки", — прокомментировал jack Soul."Польша годами выступает за вступление Украины в ЕС, и Польша уже принимает более миллиона украинских мигрантов, чтобы поддерживать свой рост", — написал Papillon181024.Он добавил, что для интеграции Украины в Евросоюз и создание там инфраструктуры потребуются сотни миллиардов евро.Ca18 заявил, что Украине нечего делать в Европе, пока у нее есть нерешенный конфликт."Она нарушала права русскоязычного меньшинства (особенно в области образования, в СМИ) на востоке страны. Поэтому украинцы должны выйти из этой ситуации, в которую они поставили себя сами по указанию США, не пачкая дипломатию ЕС", — написал он.Читатель подчеркнул, что позиция Польши ошибочна."Она, конечно, нервничает из-за своего прошлого в качестве колонизатора Украины в течение почти 300 лет", — подытожил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210823/krym-1746948122.html

https://ria.ru/20210824/zarobitchane-1747043890.html

https://ria.ru/20210825/orkestr-1747205983.html

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в мире, украина, франция, польша, владимир зеленский, евросоюз, анджей дуда