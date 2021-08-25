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На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой поезд и лишился ног
На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой поезд и лишился ног - РИА Новости, 25.08.2021
На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой поезд и лишился ног
Уголовное дело о нарушении правил движения железнодорожного транспорта возбуждено на Кубани после того, как подросток, пытавшийся запрыгнуть в грузовой вагон,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:33
2021-08-25T12:33
происшествия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения железнодорожного транспорта возбуждено на Кубани после того, как подросток, пытавшийся запрыгнуть в грузовой вагон, сорвался, попал под поезд и лишился ног, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) ", - сообщает ведомство.Отмечается, что подростку 2005 года рождения проведена ампутация обеих нижних конечностей, он находится в медицинском учреждении.Следователь уже осмотрел состав, допросил членов локомотивной бригады и очевидцев, назначил экспертизы.
https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html
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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
12:33 25.08.2021
 
На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой поезд и лишился ног

На Кубани возбудили дело после того, как подросток сорвался с грузового поезда и лишился обеих ног

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения железнодорожного транспорта возбуждено на Кубани после того, как подросток, пытавшийся запрыгнуть в грузовой вагон, сорвался, попал под поезд и лишился ног, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) ", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что подростку 2005 года рождения проведена ампутация обеих нижних конечностей, он находится в медицинском учреждении.
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ПроисшествияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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