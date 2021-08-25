https://ria.ru/20210825/poezd-1747171523.html

На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой поезд и лишился ног

На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой поезд и лишился ног - РИА Новости, 25.08.2021

На Кубани подросток попытался запрыгнуть в грузовой поезд и лишился ног

Уголовное дело о нарушении правил движения железнодорожного транспорта возбуждено на Кубани после того, как подросток, пытавшийся запрыгнуть в грузовой вагон,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:33

2021-08-25T12:33

2021-08-25T12:33

происшествия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОДАР, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил движения железнодорожного транспорта возбуждено на Кубани после того, как подросток, пытавшийся запрыгнуть в грузовой вагон, сорвался, попал под поезд и лишился ног, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) ", - сообщает ведомство.Отмечается, что подростку 2005 года рождения проведена ампутация обеих нижних конечностей, он находится в медицинском учреждении.Следователь уже осмотрел состав, допросил членов локомотивной бригады и очевидцев, назначил экспертизы.

https://ria.ru/20210606/zatseper-1735886310.html

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краснодарский край

россия

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происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия