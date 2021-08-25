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Амурская область
https://ria.ru/20210825/podderzhka-1747172532.html
Глава Приамурья рассказал о поддержке семей с детьми
Глава Приамурья рассказал о поддержке семей с детьми - РИА Новости, 25.08.2021
Глава Приамурья рассказал о поддержке семей с детьми
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в 2021 году почти 3 тысячи семей в регионе получат единовременные выплаты из бюджета благодаря... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:39
2021-08-25T12:39
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в 2021 году почти 3 тысячи семей в регионе получат единовременные выплаты из бюджета благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография"."По двум мероприятиям на 2021 год предусмотрено предоставление мер поддержки 2 722 семьям на общую сумму 363,88 миллиона рублей. В рамках нацпроекта "Демография" и при поддержке правительства Амурской области в регионе реализуются единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка. На сегодняшний день данные меры поддержки уже предоставлены 2487 амурским семьям, из них 1 600 семей получили единовременные выплаты при рождении первого ребенка, 887 семей – региональный материнский (семейный) капитал", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Власти уточняют, что на единовременные выплаты при рождении первенца в 2021 году предусмотрено 127,72 миллиона рублей, получить деньги по плану должны 2284 семьи.Право на эту выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие в Приамурье и родившие первого ребенка начиная с 1 января 2019 года. Размер выплаты в 2021 году - 27094 рублей. Потратить деньги семья может на любые цели.Получить выплаты за второго ребенка могут те, у кого прибавление в семье случилось с 1 января 2019 года, такой поддержкой воспользовались на сегодня 887 амурских семей, родивших (усыновивших) второго ребенка. Размер помощи в этом случае – 191 829,55 рублей.Использовать региональный материнский капитал или его часть можно на приобретение или строительство жилья, на его строительство или реконструкцию, для уплаты первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилого помещения, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (в том числе ипотеке), а также для оплаты образования ребенка и приобретение товаров и услуг для адаптации в обществе детей-инвалидов.
https://ria.ru/20210824/tsentr-1747000972.html
https://ria.ru/20210820/portfel-1746520224.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
12:39 25.08.2021
 
Глава Приамурья рассказал о поддержке семей с детьми

Глава Приамурья Орлов: почти три тысячи семей в регионе получат единовременные выплаты из бюджета

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в 2021 году почти 3 тысячи семей в регионе получат единовременные выплаты из бюджета благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".
"По двум мероприятиям на 2021 год предусмотрено предоставление мер поддержки 2 722 семьям на общую сумму 363,88 миллиона рублей. В рамках нацпроекта "Демография" и при поддержке правительства Амурской области в регионе реализуются единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка. На сегодняшний день данные меры поддержки уже предоставлены 2487 амурским семьям, из них 1 600 семей получили единовременные выплаты при рождении первого ребенка, 887 семей – региональный материнский (семейный) капитал", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Право на эту выплату имеют женщины с российским гражданством, постоянно проживающие в Приамурье и родившие первого ребенка начиная с 1 января 2019 года. Размер выплаты в 2021 году - 27094 рублей. Потратить деньги семья может на любые цели.
Получить выплаты за второго ребенка могут те, у кого прибавление в семье случилось с 1 января 2019 года, такой поддержкой воспользовались на сегодня 887 амурских семей, родивших (усыновивших) второго ребенка. Размер помощи в этом случае – 191 829,55 рублей.
Использовать региональный материнский капитал или его часть можно на приобретение или строительство жилья, на его строительство или реконструкцию, для уплаты первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилого помещения, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (в том числе ипотеке), а также для оплаты образования ребенка и приобретение товаров и услуг для адаптации в обществе детей-инвалидов.
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