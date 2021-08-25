11:40 25.08.2021 (обновлено: 13:17 25.08.2021)
В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии
Члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии, нашли в Петербурге под другой фамилией
© МВД РоссииЗадержание мужчины, находившегося в международном розыске. Кадр видео
© МВД России
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Члена банды, орудовавшей 20 лет назад в Белоруссии и совершившей четыре убийства, задержали в Санкт-Петербурге – бежав от силовиков в Россию, он сменил фамилию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Задержан уроженец Республики Беларусь, разыскиваемый за совершение на территории этого государства особо тяжких преступлений более 20 лет назад", - сказала Волк.
13 августа 2020, 08:00Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
По данным правоохранителей, в 1998 году мужчина в составе вооруженной группы совершил десять нападений на граждан, четверо были убиты в Минске и Витебской области. При задержании в 1999 году фигурант оказал вооруженное сопротивление и скрылся, после чего был объявлен в розыск.
"Полицейскими было установлено, что подозреваемый переехал в Россию и поменял фамилию. Выяснилось, что в настоящее время мужчина проживает в городе Санкт-Петербурге", - рассказала Волк.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для проведения проверки с целью передачи его инициатору розыска.
13 декабря 2019, 10:05Мошенницу, обманувшую бизнесменов в Югре, нашли по татуировке