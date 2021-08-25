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В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии
В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии - РИА Новости, 25.08.2021
В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии
Члена банды, орудовавшей 20 лет назад в Белоруссии и совершившей четыре убийства, задержали в Санкт-Петербурге – бежав от силовиков в Россию, он сменил фамилию, РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:40
2021-08-25T13:17
происшествия
белоруссия
минск
ирина волк
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Члена банды, орудовавшей 20 лет назад в Белоруссии и совершившей четыре убийства, задержали в Санкт-Петербурге – бежав от силовиков в Россию, он сменил фамилию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Задержан уроженец Республики Беларусь, разыскиваемый за совершение на территории этого государства особо тяжких преступлений более 20 лет назад", - сказала Волк.По данным правоохранителей, в 1998 году мужчина в составе вооруженной группы совершил десять нападений на граждан, четверо были убиты в Минске и Витебской области. При задержании в 1999 году фигурант оказал вооруженное сопротивление и скрылся, после чего был объявлен в розыск.Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для проведения проверки с целью передачи его инициатору розыска.
https://ria.ru/20200813/1575700777.html
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происшествия, белоруссия, минск, ирина волк, россия
11:40 25.08.2021 (обновлено: 13:17 25.08.2021)
 
В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии

Члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии, нашли в Петербурге под другой фамилией

© МВД РоссииЗадержание мужчины, находившегося в международном розыске. Кадр видео
Задержание мужчины, находившегося в международном розыске. Кадр видео
© МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Члена банды, орудовавшей 20 лет назад в Белоруссии и совершившей четыре убийства, задержали в Санкт-Петербурге – бежав от силовиков в Россию, он сменил фамилию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Задержан уроженец Республики Беларусь, разыскиваемый за совершение на территории этого государства особо тяжких преступлений более 20 лет назад", - сказала Волк.
Дмитрий Романов - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа 2020, 08:00
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
По данным правоохранителей, в 1998 году мужчина в составе вооруженной группы совершил десять нападений на граждан, четверо были убиты в Минске и Витебской области. При задержании в 1999 году фигурант оказал вооруженное сопротивление и скрылся, после чего был объявлен в розыск.
"Полицейскими было установлено, что подозреваемый переехал в Россию и поменял фамилию. Выяснилось, что в настоящее время мужчина проживает в городе Санкт-Петербурге", - рассказала Волк.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для проведения проверки с целью передачи его инициатору розыска.
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ПроисшествияБелоруссияМинскИрина ВолкРоссия
 
 
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