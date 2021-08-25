https://ria.ru/20210825/peterburg-1747161200.html

В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии

В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии - РИА Новости, 25.08.2021

В Петербурге нашли члена банды, орудовавшей в девяностые в Белоруссии

Члена банды, орудовавшей 20 лет назад в Белоруссии и совершившей четыре убийства, задержали в Санкт-Петербурге – бежав от силовиков в Россию, он сменил фамилию, РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:40

2021-08-25T11:40

2021-08-25T13:17

происшествия

белоруссия

минск

ирина волк

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Члена банды, орудовавшей 20 лет назад в Белоруссии и совершившей четыре убийства, задержали в Санкт-Петербурге – бежав от силовиков в Россию, он сменил фамилию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."Задержан уроженец Республики Беларусь, разыскиваемый за совершение на территории этого государства особо тяжких преступлений более 20 лет назад", - сказала Волк.По данным правоохранителей, в 1998 году мужчина в составе вооруженной группы совершил десять нападений на граждан, четверо были убиты в Минске и Витебской области. При задержании в 1999 году фигурант оказал вооруженное сопротивление и скрылся, после чего был объявлен в розыск.Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для проведения проверки с целью передачи его инициатору розыска.

https://ria.ru/20200813/1575700777.html

https://ria.ru/20191213/1562342390.html

белоруссия

минск

россия

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происшествия, белоруссия, минск, ирина волк, россия