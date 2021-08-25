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Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму
Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму - РИА Новости, 25.08.2021
Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму
Отношения России и Турции — партнерские, но это не значит, что между странами нет расхождений в позициях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:00
2021-08-25T15:29
в мире
киев
москва
владимир путин
дмитрий песков
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отношения России и Турции — партнерские, но это не значит, что между странами нет расхождений в позициях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу накануне участвовал в саммите "Крымская платформа" по приглашению Киева. Там он заявил, что эта инициатива сыграет важную роль в возращении полуострова Украине.Он подчеркнул, что Москва будет и дальше терпеливо разъяснять всем странам "реальное положение дел с этим российским регионом".Песков ранее назвал этот форум антироссийским и "чрезвычайно недружественным" мероприятием.
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в мире, киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, россия
13:00 25.08.2021 (обновлено: 15:29 25.08.2021)
 
Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму

Пресс-секретарь президента Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму

© Фото : пресс-служба президента УкраиныСаммит "Крымская платформа" в Киеве
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отношения России и Турции — партнерские, но это не значит, что между странами нет расхождений в позициях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу накануне участвовал в саммите "Крымская платформа" по приглашению Киева. Там он заявил, что эта инициатива сыграет важную роль в возращении полуострова Украине.
"К области существенных разногласий относится как раз крымская тема. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной", — сказал пресс-секретарь российского президента.
Он подчеркнул, что Москва будет и дальше терпеливо разъяснять всем странам "реальное положение дел с этим российским регионом".
Песков ранее назвал этот форум антироссийским и "чрезвычайно недружественным" мероприятием.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 14:50
Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
 
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