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Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму
Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму - РИА Новости, 25.08.2021
Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму
Отношения России и Турции — партнерские, но это не значит, что между странами нет расхождений в позициях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:00
2021-08-25T13:00
2021-08-25T15:29
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отношения России и Турции — партнерские, но это не значит, что между странами нет расхождений в позициях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу накануне участвовал в саммите "Крымская платформа" по приглашению Киева. Там он заявил, что эта инициатива сыграет важную роль в возращении полуострова Украине.Он подчеркнул, что Москва будет и дальше терпеливо разъяснять всем странам "реальное положение дел с этим российским регионом".Песков ранее назвал этот форум антироссийским и "чрезвычайно недружественным" мероприятием.
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в мире, киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, россия
13:00 25.08.2021 (обновлено: 15:29 25.08.2021)
Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму
Пресс-секретарь президента Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму