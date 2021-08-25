https://ria.ru/20210825/peskov-1747177750.html

Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму

Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму - РИА Новости, 25.08.2021

Песков заявил о существенных разногласиях с Турцией по Крыму

Отношения России и Турции — партнерские, но это не значит, что между странами нет расхождений в позициях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:00

2021-08-25T13:00

2021-08-25T15:29

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Отношения России и Турции — партнерские, но это не значит, что между странами нет расхождений в позициях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу накануне участвовал в саммите "Крымская платформа" по приглашению Киева. Там он заявил, что эта инициатива сыграет важную роль в возращении полуострова Украине.Он подчеркнул, что Москва будет и дальше терпеливо разъяснять всем странам "реальное положение дел с этим российским регионом".Песков ранее назвал этот форум антироссийским и "чрезвычайно недружественным" мероприятием.

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в мире, киев, москва, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, россия