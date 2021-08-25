https://ria.ru/20210825/peregovory-1747197956.html

Лидер сопротивления в Панджшере рассказал об угрозах "Талибана"* для России

Лидер сопротивления в Панджшере рассказал об угрозах "Талибана"* для России - РИА Новости, 25.08.2021

Лидер сопротивления в Панджшере рассказал об угрозах "Талибана"* для России

Лидер сопротивления талибам в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что Кремль заинтересован в дипломатическом урегулировании ситуации в регионе из-за связанных с... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:48

2021-08-25T14:48

2021-08-25T15:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Лидер сопротивления талибам в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что Кремль заинтересован в дипломатическом урегулировании ситуации в регионе из-за связанных с "Талибаном"* угроз."Если экстремистская идеология будет внедрена здесь, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме", — заявил он в интервью РБК.Он также предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства."Я думаю, что Москва может помочь провести что-то вроде экстренных мирных переговоров между нами и "Талибаном"* и убедить их прийти на них. Это то, что возможно, и то, что поможет нам", — сказал он в интервью РБК.Пока, по его словам, у него и его сторонников контактов с Кремлем или Смоленской площадью не было."Но я надеюсь на то, что будет возможность это сделать, потому что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией. Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия", — считает Масуд.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой республики, и призвал к вооруженному сопротивлению захватчикам.Единственной неподконтрольной талибам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению. Там сосредоточены силы ополчения под предводительством Ахмада Масуда — сына убитого террористами главы антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда, также известного как "Панджшерский лев". Основу его войск составляют местные таджики.В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что не будет сдаваться, а жители региона готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Он также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других провинцией, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/nato-1747087763.html

https://ria.ru/20210818/amerika-1746139643.html

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html

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в мире, талибан, афганистан, россия