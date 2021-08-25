https://ria.ru/20210825/peregovory-1747145580.html

Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства

Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства - РИА Новости, 25.08.2021

Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства

Экс-президент Украины Леонид Кучма вспомнил, что за годы своих полномочий самые сложные переговоры, которые ему доводилось проводить, были с российским лидером... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:22

2021-08-25T10:22

2021-08-25T13:02

в мире

краснодарский край

владимир путин

леонид кучма

тамань (станица)

россия

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма вспомнил, что за годы своих полномочий самые сложные переговоры, которые ему доводилось проводить, были с российским лидером Владимиром Путиным."С Россией. С Путиным… Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу", — сказал Кучма в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о его самых тяжелых международных переговорах.В 2003 году вокруг косы Тузла произошел конфликт между Россией и Украиной после того, как власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Тамани в сторону Тузлы. Конфликт удалось разрешить после вмешательства президентов Кучмы и Путина. Тогда строительство дамбы было остановлено.

https://ria.ru/20210824/pushkov-1747082236.html

краснодарский край

тамань (станица)

россия

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в мире, краснодарский край, владимир путин, леонид кучма, тамань (станица), россия