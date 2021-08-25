https://ria.ru/20210825/peregovory-1747145580.html
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства - РИА Новости, 25.08.2021
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства
Экс-президент Украины Леонид Кучма вспомнил, что за годы своих полномочий самые сложные переговоры, которые ему доводилось проводить, были с российским лидером... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:22
2021-08-25T10:22
2021-08-25T13:02
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владимир путин
леонид кучма
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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма вспомнил, что за годы своих полномочий самые сложные переговоры, которые ему доводилось проводить, были с российским лидером Владимиром Путиным."С Россией. С Путиным… Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу", — сказал Кучма в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о его самых тяжелых международных переговорах.В 2003 году вокруг косы Тузла произошел конфликт между Россией и Украиной после того, как власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Тамани в сторону Тузлы. Конфликт удалось разрешить после вмешательства президентов Кучмы и Путина. Тогда строительство дамбы было остановлено.
https://ria.ru/20210824/pushkov-1747082236.html
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в мире, краснодарский край, владимир путин, леонид кучма, тамань (станица), россия
10:22 25.08.2021 (обновлено: 13:02 25.08.2021)
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства
Экс-президент Украины Кучма: самые сложные переговоры, которые доводилось проводить, были с Путиным