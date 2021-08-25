Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/peregovory-1747145580.html
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства - РИА Новости, 25.08.2021
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства
Экс-президент Украины Леонид Кучма вспомнил, что за годы своих полномочий самые сложные переговоры, которые ему доводилось проводить, были с российским лидером... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:22
2021-08-25T13:02
в мире
краснодарский край
владимир путин
леонид кучма
тамань (станица)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747178316_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_abea91ae3eb3163ef34a53e27d2a65eb.jpg
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма вспомнил, что за годы своих полномочий самые сложные переговоры, которые ему доводилось проводить, были с российским лидером Владимиром Путиным."С Россией. С Путиным… Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу", — сказал Кучма в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о его самых тяжелых международных переговорах.В 2003 году вокруг косы Тузла произошел конфликт между Россией и Украиной после того, как власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Тамани в сторону Тузлы. Конфликт удалось разрешить после вмешательства президентов Кучмы и Путина. Тогда строительство дамбы было остановлено.
https://ria.ru/20210824/pushkov-1747082236.html
краснодарский край
тамань (станица)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747178316_16:0:2048:1524_1920x0_80_0_0_36e959906f81aad59cee4b093dbc6de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, краснодарский край, владимир путин, леонид кучма, тамань (станица), россия
10:22 25.08.2021 (обновлено: 13:02 25.08.2021)
 
Кучма назвал переговоры с Путиным самыми сложными за годы президентства

Экс-президент Украины Кучма: самые сложные переговоры, которые доводилось проводить, были с Путиным

© РИА Новости / Алексей Панов/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Леонид Кучма во время встречи. 2004 год
Президент России Владимир Путин и президент Украины Леонид Кучма во время встречи. 2004 год - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Панов/POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Украины Леонид Кучма во время встречи. 2004 год
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Экс-президент Украины Леонид Кучма вспомнил, что за годы своих полномочий самые сложные переговоры, которые ему доводилось проводить, были с российским лидером Владимиром Путиным.
"С Россией. С Путиным… Уже тогда Кремль предпочитал не так взаимопонимание, как подчинение. Выдерживать давление действительно было трудно, но удавалось. Упомяну хотя бы Тузлу", — сказал Кучма в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос о его самых тяжелых международных переговорах.
В 2003 году вокруг косы Тузла произошел конфликт между Россией и Украиной после того, как власти Краснодарского края начали строительство дамбы от Тамани в сторону Тузлы. Конфликт удалось разрешить после вмешательства президентов Кучмы и Путина. Тогда строительство дамбы было остановлено.
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 18:05
Пушков ответил на слова Кучмы об "анти-России"
 
В миреКраснодарский крайВладимир ПутинЛеонид КучмаТамань (станица)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния