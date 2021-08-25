https://ria.ru/20210825/pentagon-1747249516.html

Пентагон заявил об отсутствии жертв среди военнослужащих США в Афганистане

Пентагон заявил об отсутствии жертв среди военнослужащих США в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021

Пентагон заявил об отсутствии жертв среди военнослужащих США в Афганистане

Ни один американский военнослужащий не погиб в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан"*, Пентагону известно лишь об одном... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:58

2021-08-25T18:58

2021-08-25T18:58

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

нато

министерство обороны сша

панджшер (провинция)

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Ни один американский военнослужащий не погиб в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан"*, Пентагону известно лишь об одном случае ранения, заявил в среду официальный представитель оборонного ведомства США Джон Кирби."Ни один военнослужащий США не был убит с 14 августа. Нам известно лишь о единичном случае несмертельного ранения. Мне ничего не известно об американских гражданах, которые могли быть убиты... Нам неизвестно о каких-либо жертвах среди американских гражданах", - сказал Кирби в ходе брифинга, посвященного ситуации в Афганистане.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210824/tsru-1747118906.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747116486.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, сша, талибан, афганистан, нато, министерство обороны сша, панджшер (провинция), джон кирби