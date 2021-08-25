https://ria.ru/20210825/pensii-1747233553.html
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты десяти тысяч рублей
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты десяти тысяч рублей - РИА Новости, 26.08.2021
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты десяти тысяч рублей
В Пенсионном фонде России рассказали, как будет производиться единовременная выплата десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-25T17:35
2021-08-25T17:35
2021-08-26T00:08
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Пенсионном фонде России рассказали, как будет производиться единовременная выплата десяти тысяч рублей, указ о которой ранее подписал президент Владимир Путин.Как объяснили в ведомстве, никуда обращаться за деньгами не нужно, выплаты проводятся на основании данных ПФР.Если человек получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться ПФР.Так также подчеркнули, что единовременная выплата не будет учитываться при начислении иных мер социальной поддержки и из нее не смогут взыскать задолженности по штрафам, платежам и кредитам.Единовременную выплату осуществят в том же порядке, что и пенсию: если деньги поступают на банковскую карту, то помимо нее начислят еще десять тысяч рублей.С предложением провести дополнительную разовую выплату в размере десяти тысяч рублей пенсионерам в воскресенье выступил президент Владимир Путин. Помощь получат около 43 миллионов россиян, сообщила замминистра труда Ольга Баталина. Деньги начислят всем пенсионерам — как неработающим, так и работающим.
https://ria.ru/20210824/er-1747099546.html
https://ria.ru/20210824/vyplata-1747073488.html
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общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, ольга баталина, россия
17:35 25.08.2021 (обновлено: 00:08 26.08.2021)
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты десяти тысяч рублей
В ПФР разъяснили россиянам порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей