https://ria.ru/20210825/pedagog-1747190377.html

Путин предложил объявить Год педагога

Путин предложил объявить Год педагога - РИА Новости, 25.08.2021

Путин предложил объявить Год педагога

Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:13

2021-08-25T14:13

2021-08-25T14:21

общество

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога.В среду в ходе онлайн-встречи Путина с учителями и учениками выпускница 2021 года, 400-балльница ЕГЭ, студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Екатерина Гришина предложила поблагодарить всех учителей и объявить один из последующих годов Годом учителя и наставника."Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 год. В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 год объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение", - сказал Путин в ответ.

https://ria.ru/20210716/doplata-1741603805.html

россия

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общество, владимир путин, россия