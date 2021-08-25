https://ria.ru/20210825/pedagog-1747190377.html
Путин предложил объявить Год педагога
Путин предложил объявить Год педагога - РИА Новости, 25.08.2021
Путин предложил объявить Год педагога
Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:13
2021-08-25T14:13
2021-08-25T14:21
общество
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога.В среду в ходе онлайн-встречи Путина с учителями и учениками выпускница 2021 года, 400-балльница ЕГЭ, студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Екатерина Гришина предложила поблагодарить всех учителей и объявить один из последующих годов Годом учителя и наставника."Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 год. В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 год объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение", - сказал Путин в ответ.
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общество, владимир путин, россия
14:13 25.08.2021 (обновлено: 14:21 25.08.2021)
Путин предложил объявить Год педагога
Президент Путин предложил объявить 2023 год Годом педагога
НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
предложил объявить 2023 год Годом педагога.
В среду в ходе онлайн-встречи Путина с учителями и учениками выпускница 2021 года, 400-балльница ЕГЭ, студентка факультета компьютерных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Екатерина Гришина предложила поблагодарить всех учителей и объявить один из последующих годов Годом учителя и наставника.
"Да, Кать, это хорошая идея, хорошее предложение. У нас сейчас 2021 год. В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 год объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счет. Спасибо большое за предложение", - сказал Путин в ответ.