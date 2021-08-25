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"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, заявил Песков

"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021

"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, заявил Песков

"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, будучи партией власти, она всегда несла ответственность за происходящее в стране, заявил журналистам... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:02

2021-08-25T13:02

2021-08-25T13:02

политика

дмитрий песков

единая россия

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Единая Россия" никогда не занималась популизмом, будучи партией власти, она всегда несла ответственность за происходящее в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представители СМИ спросили у него, как в Кремле оценивают, почему не растет рейтинг партии "Единая Россия"."Что касается партии власти, да, она никогда не занималась популизмом, мы об этом уже говорили, и об этом говорил президент Путин, в том числе, выступая вчера на съезде. Это партия, которая всегда несла ответственность, будучи партией власти, за то, что происходит. Поэтому разные бывают периоды с рейтингами. Главное, конечно, это общая картина, общий результат", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210824/er-1747105917.html

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