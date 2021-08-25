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"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, заявил Песков
"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, заявил Песков - РИА Новости, 25.08.2021
"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, заявил Песков
"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, будучи партией власти, она всегда несла ответственность за происходящее в стране, заявил журналистам... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:02
2021-08-25T13:02
политика
дмитрий песков
единая россия
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Единая Россия" никогда не занималась популизмом, будучи партией власти, она всегда несла ответственность за происходящее в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представители СМИ спросили у него, как в Кремле оценивают, почему не растет рейтинг партии "Единая Россия"."Что касается партии власти, да, она никогда не занималась популизмом, мы об этом уже говорили, и об этом говорил президент Путин, в том числе, выступая вчера на съезде. Это партия, которая всегда несла ответственность, будучи партией власти, за то, что происходит. Поэтому разные бывают периоды с рейтингами. Главное, конечно, это общая картина, общий результат", - сказал Песков.
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политика, дмитрий песков, единая россия, россия
13:02 25.08.2021
 
"Единая Россия" никогда не занималась популизмом, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: ЕР как партия власти всегда несла ответственность за происходящее в стране

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Единая Россия" никогда не занималась популизмом, будучи партией власти, она всегда несла ответственность за происходящее в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представители СМИ спросили у него, как в Кремле оценивают, почему не растет рейтинг партии "Единая Россия".
"Что касается партии власти, да, она никогда не занималась популизмом, мы об этом уже говорили, и об этом говорил президент Путин, в том числе, выступая вчера на съезде. Это партия, которая всегда несла ответственность, будучи партией власти, за то, что происходит. Поэтому разные бывают периоды с рейтингами. Главное, конечно, это общая картина, общий результат", - сказал Песков.
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