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МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии
МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии - РИА Новости, 25.08.2021
МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии
Россия решительно осуждает осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на тщательное расследование, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:08
2021-08-25T12:20
молдавия
россия
в мире
ссср
кишинев
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на тщательное расследование, сообщил МИД РФ.На прошлой неделе в Единецком районе Республики Молдова был поврежден памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 г. Вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников. В понедельник в Кишиневе неизвестные осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет", признанную муниципальными властями молдавской столицы памятником истории."Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинева по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство ожидает, что упомянутые объекты будут оперативно приведены в надлежащий вид.
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молдавия
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молдавия, россия, в мире, ссср, кишинев, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), мария захарова
12:08 25.08.2021 (обновлено: 12:20 25.08.2021)
 
МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии

Официальный представитель МИД Захарова: Россия осуждает осквернение мемориалов ВОВ в Молдавии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на тщательное расследование, сообщил МИД РФ.
На прошлой неделе в Единецком районе Республики Молдова был поврежден памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 г. Вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников. В понедельник в Кишиневе неизвестные осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет", признанную муниципальными властями молдавской столицы памятником истории.
"Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинева по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство ожидает, что упомянутые объекты будут оперативно приведены в надлежащий вид.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 05:57
В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
 
МолдавияРоссияВ миреСССРКишиневСНГМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Мария Захарова
 
 
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