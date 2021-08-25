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МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии

МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии - РИА Новости, 25.08.2021

МИД осудил осквернение памятников Великой Отечественной войны в Молдавии

Россия решительно осуждает осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на тщательное расследование, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:08

2021-08-25T12:08

2021-08-25T12:20

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в мире

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кишинев

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на тщательное расследование, сообщил МИД РФ.На прошлой неделе в Единецком районе Республики Молдова был поврежден памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 г. Вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников. В понедельник в Кишиневе неизвестные осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет", признанную муниципальными властями молдавской столицы памятником истории."Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинева по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство ожидает, что упомянутые объекты будут оперативно приведены в надлежащий вид.

https://ria.ru/20210824/vandalizm-1746962183.html

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россия

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молдавия, россия, в мире, ссср, кишинев, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), мария захарова