https://ria.ru/20210825/otdykh-1747150233.html

Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2021

Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

Стало известно, по каким направлениям ощутимее всего уменьшился средний чек на отдых в бархатный сезон, сообщают в пресс-службе сервиса бронирования жилья... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:08

2021-08-25T13:08

2021-08-25T13:08

туризм

казань

калининград

сортавала

соль-илецк

истра

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Стало известно, по каким направлениям ощутимее всего уменьшился средний чек на отдых в бархатный сезон, сообщают в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.Согласно статистике, по сравнению с августом почти на 80 процентов стало дешевле проживание в отелях подмосковной Истры и карельского города Сортавала. За половину цены в сентябре и октябре можно отдохнуть в Ессентуках и Переславле-Залесском. Также недорого обойдутся путешествия в Казань, Ейск, Судак, Калининград, Соль-Илецк и в Новый Афон в Абхазии.Уточняется, что дешевле всего проводить отпуск в Истре (от 1100 рублей за номер в сутки) и Ессентуках (1392 рубля).

https://ria.ru/20210824/kaliningrad-1747047863.html

казань

калининград

сортавала

соль-илецк

истра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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