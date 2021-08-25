https://ria.ru/20210825/otdykh-1747150233.html
Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон
Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2021
Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон
Стало известно, по каким направлениям ощутимее всего уменьшился средний чек на отдых в бархатный сезон, сообщают в пресс-службе сервиса бронирования жилья... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:08
2021-08-25T13:08
2021-08-25T13:08
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казань
калининград
сортавала
соль-илецк
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Стало известно, по каким направлениям ощутимее всего уменьшился средний чек на отдых в бархатный сезон, сообщают в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.Согласно статистике, по сравнению с августом почти на 80 процентов стало дешевле проживание в отелях подмосковной Истры и карельского города Сортавала. За половину цены в сентябре и октябре можно отдохнуть в Ессентуках и Переславле-Залесском. Также недорого обойдутся путешествия в Казань, Ейск, Судак, Калининград, Соль-Илецк и в Новый Афон в Абхазии.Уточняется, что дешевле всего проводить отпуск в Истре (от 1100 рублей за номер в сутки) и Ессентуках (1392 рубля).
https://ria.ru/20210824/kaliningrad-1747047863.html
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