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Туризм
https://ria.ru/20210825/otdykh-1747150233.html
Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон
Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон - РИА Новости, 25.08.2021
Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон
Стало известно, по каким направлениям ощутимее всего уменьшился средний чек на отдых в бархатный сезон, сообщают в пресс-службе сервиса бронирования жилья... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:08
2021-08-25T13:08
туризм
казань
калининград
сортавала
соль-илецк
истра
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Стало известно, по каким направлениям ощутимее всего уменьшился средний чек на отдых в бархатный сезон, сообщают в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.Согласно статистике, по сравнению с августом почти на 80 процентов стало дешевле проживание в отелях подмосковной Истры и карельского города Сортавала. За половину цены в сентябре и октябре можно отдохнуть в Ессентуках и Переславле-Залесском. Также недорого обойдутся путешествия в Казань, Ейск, Судак, Калининград, Соль-Илецк и в Новый Афон в Абхазии.Уточняется, что дешевле всего проводить отпуск в Истре (от 1100 рублей за номер в сутки) и Ессентуках (1392 рубля).
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казань, калининград, сортавала, соль-илецк, истра, новости - туризм, туристы, отдых в россии 2021 летом, отели, гостиницы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать
13:08 25.08.2021
 

Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

© РИА Новости / Антон ДенисовВоскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области
Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в городе Истре Московской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Стало известно, по каким направлениям ощутимее всего уменьшился средний чек на отдых в бархатный сезон, сообщают в пресс-службе сервиса бронирования жилья TVIL.RU.
Согласно статистике, по сравнению с августом почти на 80 процентов стало дешевле проживание в отелях подмосковной Истры и карельского города Сортавала. За половину цены в сентябре и октябре можно отдохнуть в Ессентуках и Переславле-Залесском.

Также недорого обойдутся путешествия в Казань, Ейск, Судак, Калининград, Соль-Илецк и в Новый Афон в Абхазии.
Уточняется, что дешевле всего проводить отпуск в Истре (от 1100 рублей за номер в сутки) и Ессентуках (1392 рубля).
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