https://ria.ru/20210825/orkestr-1747205983.html

Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве

Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве - РИА Новости, 25.08.2021

Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве

Украинский оркестр фальшиво сыграл гимн Евросоюза — "Оду к радости" Бетховена — на параде в честь Дня независимости в Киеве. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:24

2021-08-25T15:24

2021-08-25T16:20

в мире

киев

евросоюз

день независимости украины

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский оркестр фальшиво сыграл гимн Евросоюза — "Оду к радости" Бетховена — на параде в честь Дня независимости в Киеве.Один из музыкантов, исполнявший сольную партию в начале произведения, сыграл фальшиво, не попадая в ноты, на что обратили внимание высокопоставленные гости парада.Неудачную игру оркестра раскритиковали и пользователи ютьюба. Своими мнениями они поделились в комментариях под видео."Играл он, а стыдно мне", — написала одна из них."Свежо! Спасибо за начало", — пошутил другой пользователь."Пионеры лучше играют", — добавил еще один комментатор.

https://ria.ru/20210825/zrada-1747129151.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, евросоюз, день независимости украины