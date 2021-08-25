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Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве
Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве - РИА Новости, 25.08.2021
Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве
Украинский оркестр фальшиво сыграл гимн Евросоюза — "Оду к радости" Бетховена — на параде в честь Дня независимости в Киеве. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:24
2021-08-25T16:20
в мире
киев
евросоюз
день независимости украины
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский оркестр фальшиво сыграл гимн Евросоюза — "Оду к радости" Бетховена — на параде в честь Дня независимости в Киеве.Один из музыкантов, исполнявший сольную партию в начале произведения, сыграл фальшиво, не попадая в ноты, на что обратили внимание высокопоставленные гости парада.Неудачную игру оркестра раскритиковали и пользователи ютьюба. Своими мнениями они поделились в комментариях под видео."Играл он, а стыдно мне", — написала одна из них."Свежо! Спасибо за начало", — пошутил другой пользователь."Пионеры лучше играют", — добавил еще один комментатор.
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в мире, киев, евросоюз, день независимости украины
15:24 25.08.2021 (обновлено: 16:20 25.08.2021)
 
Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве

Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинский оркестр фальшиво сыграл гимн Евросоюза — "Оду к радости" Бетховена — на параде в честь Дня независимости в Киеве.
Один из музыкантов, исполнявший сольную партию в начале произведения, сыграл фальшиво, не попадая в ноты, на что обратили внимание высокопоставленные гости парада.
Неудачную игру оркестра раскритиковали и пользователи ютьюба. Своими мнениями они поделились в комментариях под видео.
"Играл он, а стыдно мне", — написала одна из них.
"Свежо! Спасибо за начало", — пошутил другой пользователь.
"Пионеры лучше играют", — добавил еще один комментатор.
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