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OnlyFans отменил решение о запрете сексуально откровенного контента
OnlyFans отменил решение о запрете сексуально откровенного контента - РИА Новости, 25.08.2021
OnlyFans отменил решение о запрете сексуально откровенного контента
Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил решение о запрете "сексуально РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:28
2021-08-25T16:28
в мире
технологии
onlyfans
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил решение о запрете "сексуально откровенного контента" на своей платформе.Руководители OnlyFans объявили о запрете на прошлой неделе. Это решение было неожиданным: хотя сервис может использоваться для размещения любых материалов, он прежде всего был известен как популярная площадка в сфере порноиндустрии. В заявлении британской компании говорилось, что изменения, которые должны были вступить в силу с 1 октября, преследуют цель "исполнения требований банковских партнеров и операторов выплат".Ранее деловое издание Financial Times писало, что неожиданная смена курса OnlyFans станет шоком для многочисленных актеров фильмов для взрослых, собравшихся на площадке во время пандемии, когда производство более традиционной порнопродукции простаивало из-за локдаунов.Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, за это время выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру.
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в мире, технологии, onlyfans
16:28 25.08.2021
 
OnlyFans отменил решение о запрете сексуально откровенного контента

OnlyFans, позволяющий распространять контент по подписке, отменил решение о запрете порнографии

© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил решение о запрете "сексуально откровенного контента" на своей платформе.
Руководители OnlyFans объявили о запрете на прошлой неделе. Это решение было неожиданным: хотя сервис может использоваться для размещения любых материалов, он прежде всего был известен как популярная площадка в сфере порноиндустрии. В заявлении британской компании говорилось, что изменения, которые должны были вступить в силу с 1 октября, преследуют цель "исполнения требований банковских партнеров и операторов выплат".
"Мы благодарим всех, выразивших свое мнение. Мы заручились необходимыми гарантиями для поддержки нашего сообщества создателей разнообразного контента и приостанавливаем запланированные на 1 октября изменения в нашей политике", - говорится в заявлении OnlyFans в Twitter.
Ранее деловое издание Financial Times писало, что неожиданная смена курса OnlyFans станет шоком для многочисленных актеров фильмов для взрослых, собравшихся на площадке во время пандемии, когда производство более традиционной порнопродукции простаивало из-за локдаунов.
Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, за это время выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру.
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