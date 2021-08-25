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В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди
В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 26.08.2021
В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди
Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает местная пожарная... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-25T23:31
2021-08-26T05:08
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МАДРИД, 25 авг – РИА Новости. Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает местная пожарная служба.По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.
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в мире, испания, валенсия (город)
23:31 25.08.2021 (обновлено: 05:08 26.08.2021)
 
В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди

СМИ: в испанской провинции Кастельон обрушился жилой дом, под завалами могут быть три человека

© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в Испании
Водитель скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Читать ria.ru в
МАДРИД, 25 авг – РИА Новости. Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает местная пожарная служба.
По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.
Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.
Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.
По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.
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