https://ria.ru/20210825/obrushenie-1747273374.html

В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди

В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 26.08.2021

В Испании обрушился жилой дом, под завалами могут быть люди

Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает местная пожарная... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-25T23:31

2021-08-25T23:31

2021-08-26T05:08

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МАДРИД, 25 авг – РИА Новости. Жилое трехэтажное здание обрушилось в испанском муниципалитете Пеньискола (провинция Кастельон, автономное сообщество Валенсия), сообщает местная пожарная служба.По данным газеты Mundo, под завалами находится один человек. Издание elperiodico.com сообщает о трех находящихся под завалами, одного удалось обнаружить, но пока не удается вытащить. Телеканал 24 Horas сообщает о двух заблокированных завалами.Как сообщила пожарная служба Кастельона в Twitter, на месте работают шесть пожарных расчетов, спасатели, кинологи.Причины ЧП пока не известны. Не исключено, что к нему привели проливные дожди. Во время обрушения в здании почти не было людей.По данным газеты Vanguardia, которая ссылается на мэра муниципалитета, также пострадали около 20 расположенных рядом строений.

https://ria.ru/20210625/obrusheniya-1738577869.html

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