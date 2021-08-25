https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213993.html

Качественное образование должно быть доступно всем детям, заявил Путин

Качественное образование должно быть доступно всем детям, заявил Путин - РИА Новости, 25.08.2021

Качественное образование должно быть доступно всем детям, заявил Путин

Образование в России должно быть доступно детям вне зависимости от того, где они живут, учатся и от социального статуса их родителей, заявил президент России... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:02

2021-08-25T16:02

2021-08-25T16:13

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владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Образование в России должно быть доступно детям вне зависимости от того, где они живут, учатся и от социального статуса их родителей, заявил президент России Владимир Путин."Должен безусловно соблюдаться базовый принцип системы российского образования. Это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями, причем независимо от того, где он живет – в городе или деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где учится – в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.

https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213031.html

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общество, владимир путин, россия, москва, сн_образование, социальный навигатор