https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213993.html
Качественное образование должно быть доступно всем детям, заявил Путин
Качественное образование должно быть доступно всем детям, заявил Путин - РИА Новости, 25.08.2021
Качественное образование должно быть доступно всем детям, заявил Путин
Образование в России должно быть доступно детям вне зависимости от того, где они живут, учатся и от социального статуса их родителей, заявил президент России... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:02
2021-08-25T16:02
2021-08-25T16:13
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 авг - РИА Новости. Образование в России должно быть доступно детям вне зависимости от того, где они живут, учатся и от социального статуса их родителей, заявил президент России Владимир Путин."Должен безусловно соблюдаться базовый принцип системы российского образования. Это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями, причем независимо от того, где он живет – в городе или деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где учится – в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей", - сказал Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам общего образования.
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общество, владимир путин, россия, москва, сн_образование, социальный навигатор
16:02 25.08.2021 (обновлено: 16:13 25.08.2021)
Качественное образование должно быть доступно всем детям, заявил Путин
Президент России Путин: качественное образование должно быть доступно всем детям