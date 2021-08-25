https://ria.ru/20210825/nirvana-1747149260.html
Мальчик с обложки альбома Nirvana подал иск на группу за "детское порно"
Мальчик с обложки альбома Nirvana подал иск на группу за "детское порно" - РИА Новости, 25.08.2021
Мальчик с обложки альбома Nirvana подал иск на группу за "детское порно"
Герой обложки культового альбома группы Nirvana "Nevermind" подал иск на музыкантов, в котором заявил, что его изображение в обнаженном виде — детская... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:41
2021-08-25T10:41
2021-08-25T13:54
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nirvana
курт кобейн
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культура
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ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Герой обложки культового альбома группы Nirvana "Nevermind" подал иск на музыкантов, в котором заявил, что его изображение в обнаженном виде — детская порнография, сообщает издание Variety.Пластинка вышла в 1991 году. На снимке — голый младенец (Спенсер Элден, сейчас ему 30 лет) под водой в бассейне. На фото также присутствует долларовая банкнота на рыболовном крючке, к которой, якобы плывет ребенок. Как сообщает издание, посыл фото воспринимался как заявление о капитализме. Также отмечается, что по закону обнаженные несексуальные изображения детей не считаются порнографическими. Однако адвокат Элдена привел другую интерпретацию, утверждая, что из-за включения денежной купюры в композицию ребенок начинает выглядеть "как секс-работник".Элден подал иск против нескольких ответчиков, в том числе оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также распоряжающейся имуществом Курта Кобейна его вдовы Кортни Лав. От каждого из фигурантов дела он требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов.По словам Элдена, ему никогда не платили за фотографию сверх тех 200 долларов, которые его родители получили в день съемки.
https://ria.ru/20210802/kurtcobain-1743970702.html
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в мире, калифорния, nirvana, курт кобейн, кортни лав (кортни харрисон)
10:41 25.08.2021 (обновлено: 13:54 25.08.2021)
Мальчик с обложки альбома Nirvana подал иск на группу за "детское порно"
Variety: мальчик с обложки культового альбома Nirvana подал иск на группу за "детское порно"