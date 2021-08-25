https://ria.ru/20210825/nato-1747128441.html

Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель

Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель - РИА Новости, 25.08.2021

Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что был "шокирован" позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО на саммите в 2008... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T05:11

2021-08-25T05:11

2021-08-25T05:15

в мире

украина

грузия

бухарест

германия

виктор ющенко

ангела меркель

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что был "шокирован" позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО на саммите в 2008 году, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию.Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто "близкое" к измене. "Думаю, да. Я это слово (измена. – прим. ред.) не буду говорить, но, думаю, что это близко", - отметил он.По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его "шокировало" то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент времени президентом Франции Николя Саркози."Мы собрались - семь-восемь президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО", - рассказал Ющенко.Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31 процента, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17 процентов жителей этой страны."Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - заключил политик.В последние месяцы президент Украины Владимир Зеленский не раз поднимал тему вступления страны в НАТО. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Как заявлял специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, реформы не гарантируют Украине вступление в альянс. По его словам, реформы важны, однако выполнения поставленных условий недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.

https://ria.ru/20210621/nato-1737833070.html

https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html

украина

грузия

бухарест

германия

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