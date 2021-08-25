Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/nato-1747128441.html
Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель - РИА Новости, 25.08.2021
Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что был "шокирован" позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО на саммите в 2008... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T05:11
2021-08-25T05:15
в мире
украина
грузия
бухарест
германия
виктор ющенко
ангела меркель
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104502/28/1045022814_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_10f3c1b1e1545b6e76f928006ff55e4b.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что был "шокирован" позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО на саммите в 2008 году, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию.Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто "близкое" к измене. "Думаю, да. Я это слово (измена. – прим. ред.) не буду говорить, но, думаю, что это близко", - отметил он.По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его "шокировало" то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент времени президентом Франции Николя Саркози."Мы собрались - семь-восемь президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО", - рассказал Ющенко.Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31 процента, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17 процентов жителей этой страны."Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - заключил политик.В последние месяцы президент Украины Владимир Зеленский не раз поднимал тему вступления страны в НАТО. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Как заявлял специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, реформы не гарантируют Украине вступление в альянс. По его словам, реформы важны, однако выполнения поставленных условий недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
https://ria.ru/20210621/nato-1737833070.html
https://ria.ru/20210608/oshibka-1736078139.html
украина
грузия
бухарест
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104502/28/1045022814_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_30a8db02bcabbb08e98b47c51c66af53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, грузия, бухарест, германия, виктор ющенко, ангела меркель, владимир зеленский, нато
05:11 25.08.2021 (обновлено: 05:15 25.08.2021)
 
Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель

Экс-президент Ющенко заявил, что был "шокирован" позицией Меркель по вступлению Украины в НАТО

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости Украины
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что был "шокирован" позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления страны в НАТО на саммите в 2008 году, об этом он рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отодвинув при этом решение вопроса на неопределенное время. Лидеры альянса на саммите в июне этого года вновь поддержали право Киева и Тбилиси на присоединение к НАТО, не назвав при этом сроков вступления этих стран в организацию.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 02:10
Кулеба упрекнул НАТО за бездействие в вопросе вступления Украины в альянс
Ющенко расценил саммит 2008 года как нечто "близкое" к измене. "Думаю, да. Я это слово (измена. – прим. ред.) не буду говорить, но, думаю, что это близко", - отметил он.
По словам политика, занимавшего тогда пост президента Украины, в тот день у него было много разочарований. При этом его "шокировало" то, как формировали свою позицию по этому вопросу немецкая делегация во главе с Меркель, а также бывший на тот момент времени президентом Франции Николя Саркози.
"Мы собрались - семь-восемь президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО", - рассказал Ющенко.
Как утверждает экс-президент, он указывал Меркель на то, что за два года его президентства число поддерживающих вступление страны в НАТО украинцев выросло с 14 до 31 процента, при этом альянс принял в свои ряды Испанию, когда такой шаг одобряли лишь 17 процентов жителей этой страны.
"Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - заключил политик.
В последние месяцы президент Украины Владимир Зеленский не раз поднимал тему вступления страны в НАТО. По его словам, это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. В Кремле на это заметили, что подобные шаги только усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
Как заявлял специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, реформы не гарантируют Украине вступление в альянс. По его словам, реформы важны, однако выполнения поставленных условий недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 03:48
Вице-премьер Украины назвала "самую большую ошибку" НАТО
 
В миреУкраинаГрузияБухарестГерманияВиктор ЮщенкоАнгела МеркельВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
06:18Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
Лента новостейМолния