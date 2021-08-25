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Наука
https://ria.ru/20210825/nasa-1747136989.html
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года - РИА Новости, 25.08.2021
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года
Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по Международной космической станции (МКС) после 2030 года. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:06
2021-08-25T09:06
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
билл нельсон
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 25 авг - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.На вопрос, будет ли срок эксплуатации станции продлен, Нельсон ответил: "Да, до 2030 года. Россия наш партнер по МКС"."Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится", - сказал Нельсон.Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.
https://ria.ru/20210824/mks-1747116311.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, билл нельсон
09:06 25.08.2021
 
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года

Глава НАСА Нельсон рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 25 авг - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил РИА Новости, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по Международной космической станции (МКС) после 2030 года.
На вопрос, будет ли срок эксплуатации станции продлен, Нельсон ответил: "Да, до 2030 года. Россия наш партнер по МКС".
"Я очень надеюсь и очень оптимистично настроен относительно того, что то очень хорошее, исключительное сотрудничество, которое было у нас, продолжится", - сказал Нельсон.
Сейчас страны-участницы проекта МКС имеют договоренности об эксплуатации станции до 2024 года включительно. Обсуждается вопрос продления ее работы до 2028-2030 года.
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НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияБилл Нельсон
 
 
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